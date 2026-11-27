Premier Ukrainy Serhij Korecki osobiście rozmawiał z ministrem ds. weteranów Witalijem Kimem po skandalu, który wywołał szerokie echo w społeczeństwie. Według szefa rządu omówili oni sytuację i wyciągnęli wnioski z popełnionych błędów.

Odpowiednie oświadczenie szef rządu wygłosił podczas godziny pytań do rządu w Radzie Najwyższej. Wcześniej posłanka z partii „Europejska Solidarność” Iryna Heraszenko zarzuciła premierowi brak publicznej reakcji na sytuację z Kimem.

„Nie wie Pani przecież, że odbyliśmy prywatną rozmowę, rozmawialiśmy o tym, wyciągnęliśmy wnioski z popełnionych błędów. Dlatego najważniejsze jest, aby nawet jeśli popełnia się błędy, szybko wyciągać wnioski, naprawiać te błędy i iść dalej” – odpowiedział Korecki.

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Osobno premier skomentował petycję dotyczącą dymisji ministra. Jak powiedział, petycja zostanie rozpatrzona zgodnie z obowiązującym prawem. Obecnie zajmuje się nią Ministerstwo Sprawiedliwości.

„Nastąpi odpowiednia reakcja i z pewnością będzie ona publiczna” – podkreślił szef rządu.

Przypomnijmy, że Ministerstwo ds. Weteranów wysłuchało propozycji społeczności weteranów po skandalu związanym z wypowiedziami Kima.

Kim podsumował pierwsze 100 dni pracy na stanowisku ministra ds. weteranów.

Rada Weteranów Wojny o Niepodległość Ukrainy skrytykowała niektóre wypowiedzi ministra ds. weteranów Witalija Kima, które wygłosił on w niedawnym wywiadzie dla ukraińskich mediów. Rada uznała te wypowiedzi za niedopuszczalne i wezwała urzędnika do publicznego przeproszenia weteranów oraz wyjaśnienia swojego stanowiska.

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