Премьер-министр Украины Сергей Корецкий лично пообщался с министром по делам ветеранов Виталием Кимом после скандала, вызвавшего общественный резонанс. По словам главы правительства, они обсудили ситуацию и сделали выводы из допущенных ошибок.

Соответствующее заявление глава правительства сделал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде. Перед этим народный депутат от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко упрекнула премьер-министра в отсутствии публичной реакции на ситуацию с Кимом.

«Вы же не знаете, у нас был личный разговор, мы об этом беседовали, обсуждали, сделали выводы из ошибок. Поэтому главное, даже если ошибки допускаются, — делать быстрые выводы, исправлять эти ошибки и двигаться дальше», — ответил Корецкий.

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Отдельно премьер прокомментировал петицию об отставке министра. По его словам, обращение рассмотрят в соответствии с действующим законодательством. Сейчас этим занимается Министерство юстиции.

«Будет соответствующая реакция, и она, безусловно, будет публичной», – подчеркнул глава правительства.

Напомним, Минветеранов выслушало предложения ветеранского сообщества после скандала с заявлениями Кима.

Ким подвел итоги первых 100 дней работы в качестве министра по делам ветеранов.

Совет ветеранов войны за независимость Украины раскритиковал отдельные высказывания министра по делам ветеранов Виталия Кима, которые он сделал в недавнем интервью украинскому СМИ. В Совете назвали эти заявления неприемлемыми и призвали чиновника публично извиниться перед ветеранами и объяснить свою позицию.

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