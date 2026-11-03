乌克兰安全局与总检察长办公室联合对乌克兰总统前发言人尤利娅·门德尔作出了缺席指控。 调查人员指控该涉案人员涉嫌违反《乌克兰刑法典》的两项条款：第111条第2款（在战时状态下实施的叛国罪）以及第436-2条第2款、 第3款（为俄罗斯联邦对乌克兰的武装侵略进行辩解、认定其合法并予以否认，以及美化其参与者）。

根据综合鉴定及调查措施显示，门德尔从事信息破坏活动，通过公开言论和社交媒体散布材料，在国际舞台上诋毁乌克兰并为克里姆林宫政权开脱。

鉴于该涉案人员目前身处国外，乌克兰执法部门正在采取法律程序措施，对其发布通缉令并追究其刑事责任。

来源：乌克兰安全局和总检察长办公室的官方声明。

总统沃洛迪米尔·泽连斯基签署了一项法令，据此实施了乌克兰国家安全与国防委员会关于对前总统新闻秘书尤利娅·门德尔实施制裁的决定。

乌克兰外交部呼吁法国媒体界对前总统发言人尤利娅·门德尔的言论保持警惕并予以批判性看待。该部强调，不应被她的言论所误导。

泽连斯基的前新闻秘书尤利娅·门德尔公布了她所称的总统办公室主任安德烈·叶尔马克顾问关于班科瓦街受雇博主工作的报告。

需要提醒的是，欧洲议会安保人员曾阻止尤利娅·门德尔在极右翼活动上发表演讲。

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