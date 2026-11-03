Бывшей пресс-секретарю Зеленского предъявили подозрение в государственной измене

Служба безопасности Украины совместно с Офисом Генерального прокурора заочно сообщила о подозрении бывшей пресс-секретарю Президента Украины Юлии Мендель. Следователи инкриминируют фигурантке правонарушения по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, героизация её участников).

По данным комплексных экспертиз и оперативно--следственных мероприятий установлено, что Мендель вела информационно-подрывную деятельность, распространяя в своих публичных высказываниях и социальных сетях материалы, которые дискредитируют Украину на международной арене и оправдывают кремлевский режим.

Поскольку фигурантка в настоящее время находится за пределами страны, украинские правоохранители принимают процессуальные меры для объявления её в розыск и привлечения к уголовной ответственности.

Источник: Официальные заявления Службы безопасности Украины и Офиса Генерального прокурора.

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций против бывшей пресс-секретаря президента Юлии Мендель.

Министерство иностранных дел Украины призвало французское медиасообщество внимательно и критически относиться к заявлениям бывшей пресс-секретаря президента Юлии Мендель. В ведомстве подчеркнули, что не стоит позволять вводить себя в заблуждение её высказываниями.

Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель опубликовала, как она утверждает, отчеты советницы главы Офиса президента Андрея Ермака о работе проплаченных блогеров Банковой.

Напомним, охрана Европарламента не позволила Юлии Мендель выступить на мероприятии ультраправых.

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