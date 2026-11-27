В пятницу, 27 ноября, в столицу Украины прибыл генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе. О своём визите он сообщил в посте в социальной сети Х.

«Сегодня утром я прибыл в Киев. Справедливый и прочный мир для Украины должен основываться на принципах ответственности, прав человека и верховенства права», — говорится в сообщении.

Ален Берсе подчеркнул, что в течение следующих двух дней проведет встречи с руководством Украины, чтобы «продвинуть работу Совета Европы в направлении достижения этой цели».

Ранее премьер-министр Молдовы Василе Тофан прибыл с рабочим визитом в Киев.

До этого Фицо анонсировал визит в Украину и переговоры с Россией.

Видео: Зеленский прибыл с визитом в Испанию.

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