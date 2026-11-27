Прокуроры Генеральной прокуратуры доказали в суде вину военнослужащего, который за 20 тысяч долларов обещал договориться с военным командованием и военно-медицинской комиссией о переводе медика с передовой в тыловую часть в Киевской области. В дальнейшем он также обещал содействовать увольнению военнослужащего со службы по состоянию здоровья.

На момент совершения преступления осужденный работал водителем одного из руководителей Администрации Государственной пограничной службы Украины.

В период с октября 2024 года по январь 2025 года он обсуждал свои «услуги» с сожительницей военного медика, который занимался эвакуацией раненых с передовой. Сначала мужчина называл меньшую сумму, однако впоследствии повысил стоимость до 20 тысяч долларов и настаивал на скорейшей оплате.

Женщина обратилась в правоохранительные органы. 4 февраля 2025 года военнослужащего задержали в Киеве сразу после получения денег. Перед встречей он даже сменил номерные знаки на автомобиле, пытаясь скрыть свои действия.

В ходе расследования в его телефоне также обнаружили переписку об оформлении инвалидности для уклонения от службы, незаконном выезде военнообязанных за границу и переводе военных из боевых подразделений в тыл за деньги.

В суде мужчина отрицал вину, утверждая, что деньги предназначались для покупки автомобиля. Однако записи переговоров, переписка, показания свидетелей и другие доказательства опровергли его версию.

29 октября 2026 года Деснянский районный суд Киева признал его виновным в злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины) и назначил два года лишения свободы. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора. В двух регионах высокопоставленных чиновников оборонного завода уличили в хищении средств. Пойман кадровик батальона ТрО, который за взятки переправлял бойцов в тыл

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