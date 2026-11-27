总检察长办公室的检察官在法庭上证明了一名军人的罪行，该军人曾以2万美元为条件，承诺说服军事指挥部和军事医疗委员会，将一名医务人员从前线调往基辅州的后方部队。 此外，他还承诺协助该军人以健康原因为由退出现役。

犯罪发生时，该被告担任乌克兰国家边防局某领导人的司机。

在2024年10月至2025年1月期间，他与一名负责从前线撤离伤员的军医的同居伴侣商谈了其“服务”事宜。 起初，该男子报出的金额较低，但随后将价格提高至2万美元，并坚持要求尽快付款。

该女子向执法部门报案。2025年2月4日，这名军人刚在基辅收到钱款便被当场抓获。在会面之前，他甚至更换了汽车的车牌，企图掩盖自己的行径。

在调查过程中，警方还在其手机中发现了相关聊天记录，内容涉及为逃避服役而办理伤残证明、协助应征入伍人员非法出境，以及收受金钱将军人从作战部队调往后方等行为。

在法庭上，该男子否认罪行，声称这笔钱是用来买车的。然而，通话记录、聊天记录、证人证言及其他证据均驳斥了他的说法。

2026年10月29日，基辅德斯尼亚区法院认定其犯有滥用职权罪（乌克兰刑法典第369-2条第2款），判处其两年有期徒刑。 总检察长办公室通报了这一消息。 在两个地区，国防工厂的高级官员因挪用公款被查获。 一名运输营人事官员因收受贿赂将士兵偷运至后方而被捕

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