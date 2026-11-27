国有普里瓦特银行未能为位于伊万诺-弗兰科夫斯克州波利亚尼察村的Radisson Blu Resort Bukovel酒店及“布科维尔”滑雪度假村的部分基础设施找到买家。 这两个标的的总起拍价为近38.7亿格里夫纳（含增值税），但由于无人参与，拍卖未能举行。

由于没有任何意向方提交参与申请，拍卖被取消。

普里瓦特银行（PrivatBank）通过这些资产抵偿了该金融机构被国有化前发放的贷款。部分债务与该银行前所有者伊戈尔·科洛莫伊斯基有关。

Radisson Blu Resort Bukovel酒店于2012年秋季开业。这是Radisson Blu国际连锁品牌在乌克兰滑雪胜地开设的首家酒店。 酒店拥有252间客房，其配套设施包括面积约2000平方米的水疗中心、游泳池、健身房、两家餐厅和几家酒吧。

第一标段包括面积超过3.05万平方米的Radisson酒店综合体、面积为8600平方米的宿舍楼以及近3.6公顷的土地。

该资产的起拍价为19.6亿格里夫纳（不含增值税）——含税后约为20.47亿格里夫纳。参与竞拍需缴纳近9800万格里夫纳的保证金。

第二批拍卖标的为度假村的部分基础设施。其中包括34块土地，总面积超过100公顷，以及一座泵站、两座变电站、10处商业场所和14座缆车建筑。

商业设施包括装备租赁点、滑雪学校、儿童娱乐中心、商店、售票处、银行网点以及食品仓库。

第二批拍品的起拍价为16亿格里夫纳（不含增值税），或18.23亿格里夫纳（含税）。拍卖参与者的保证金为8000万格里夫纳。

目前，该度假村的房地产及部分基础设施由“布科维尔”有限责任公司租赁，该公司与扎哈尔·帕利察和奥克萨娜·帕利察有关联——他们分别是乌克兰人民议员伊戈尔·帕利察的儿子和前妻。

2025年11月，该公司成为这两场资产租赁拍卖的唯一参与者。伊戈尔·帕利察此前曾是伊戈尔·科洛莫伊斯基的商业伙伴，后者目前被羁押在看守所。

该公司每月向普里瓦特银行支付986万格里夫纳，用于租赁14条缆车线路及30块土地。雷迪森酒店和学生宿舍的租金每月还需840万格里夫纳。

出售条件包括确认资金来源合法、获得乌克兰反垄断委员会的许可，以及与普里瓦特银行的前所有者或受制裁人员无任何关联。

尽管资产价值高且参与条件明确，但由于未收到潜在买家的投标申请，原定于11月26日举行的拍卖未能举行。

此次拍卖原定于11月26日在Prozorro.Sales系统上进行。

需要指出的是， 乌克兰国家财产基金正准备将位于布科维利的AmstelSki酒店综合体进行私有化，该酒店此前曾属于受制裁的维克多·亚努科维奇前安保负责人、现俄罗斯武装力量军官维亚切斯拉夫·扎涅夫斯基。 目前，法院已撤销所有扣押和负担，正在进行资产清点、评估以及土地所有权的登记，以便后续出售。

国家资产追索与管理署（ARMA）正准备将克罗皮夫尼茨基的一处酒店综合体移交管理，该综合体的最终受益所有人为一名俄罗斯公民。 该资产包括“伦敦”基洛沃格勒酒店有限责任公司79%的股权，以及总面积为2426.4平方米的不动产。

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