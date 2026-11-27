乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基就所谓“明迪奇录音带”及“王朝”案中公布的音频记录中提及的“沃瓦”一事发表了看法。 国家元首强调，乌克兰正在开展反腐败斗争。

一名女记者问总统，他是否知道在与国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）调查相关的录音中提到的“沃瓦”是谁。他回答道：“你可以去问反腐败机构。 他们已公开表示对我没有疑问。我想，这就是答案。”

泽连斯基补充道，反腐败机构是独立的。

“我们正在打击腐败，正因如此，你们才知晓此事，因为我们不会对这类挑战视而不见。这一点至关重要。这与所谓的‘朋友’无关。 我们拥有庞大的反腐败基础设施，以及所有这些我们已实施并经议会表决通过的改革。因此，我们在战争期间做了很多事情。但战争期间面临着许多不同的挑战，当然也包括许多不同的案件，其中包括腐败案件。 “我们绝不能停下脚步，必须继续打击腐败，”乌克兰总统强调道。

此前，乌克兰国家反腐败局局长塞梅恩·克里沃诺斯曾指出，弗拉基米尔·泽连斯基既未曾也不曾出现在国家反腐败局或特别反腐败检察署的庭前调查中。 其中包括针对“王朝”别墅区豪宅建设案的庭前调查。

据报道，这一消息源自他接受BBC采访时的表态。

R1内幕："王朝"案如何波及班科瓦街，这对总统意味着什么。

关注我们在