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Президент України Володимир Зеленський висловився щодо згадки «Вови» на так званих «плівках Міндіча» та аудіозаписах, оприлюднених у межах справи «Династія». Глава держави наголосив, що Україна веде боротьбу з корупцією.

Журналістка запитала президента, чи знає він, хто такий «Вова», згаданий в аудіозаписах, пов’язаних із розслідуванням НАБУ і САП. Він відповів: «Ви можете запитати антикорупційні інституції. Вони публічно сказали, що не мають до мене запитань. Думаю, це і є відповідь».

Зеленський додав, що антикорупційні органи незалежні.

«Ми боремося з корупцією, і саме тому ви про це знаєте, бо ми не намагаємося закривати очі на такі виклики. Це дуже важливо. Це не про якихось друзів. У нас величезна антикорупційна інфраструктура і всі ці реформи, які ми зробили і проголосували в парламенті. Тож ми робимо багато речей під час війни. Але під час війни є багато різних викликів і, звісно, багато різних справ, включно з корупційними справами. Ми маємо не зупинятись і боротись з корупцією», – наголосив глава України.

Раніше директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос зазначав, що Володимир Зеленський не фігурував і не фігурує в межах досудового розслідування НАБУ чи САП. В тому числі, у досудовому слідстві у справі щодо будівництва маєтків у котеджному містечку «Династія».

Про це повідомляється з посиланням на його інтерв'ю для BBC.

Тінь R1: як справа «Династії» підібралася до Банкової і чим це загрожує президенту.

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