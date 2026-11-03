Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiga oświadczył, że Rosja jest zamieszana w wywołanie prowokacji w Pietropawłowskiej Borszczagowce. Według niego Kreml próbuje w ten sposób wywołać rozłam w społeczeństwie ukraińskim w trzech kluczowych obszarach.

„Zadaniem wroga jest wyolbrzymianie istniejących problemów. To typowa taktyka. Problemy te należy rozwiązać – to nasze wewnętrzne zadanie i nikt go nam nie odbiera. Nie ma jednak żadnych wątpliwości, że za eskalacją tej prowokacji stoi właśnie wróg” – zaznaczył minister.

Sybiga podkreślił, że Rosja, nie odnosząc sukcesów na polu bitwy i ponosząc rekordowe straty, skoncentrowała się na destabilizacji ukraińskiego tyłu. „I dotyczy to nie tylko Ukrainy. Prowokacje na Ukrainie są zsynchronizowane z prowokacjami w Europie i Ameryce Północnej. Widzimy, że Rosja nasila próby destabilizacji społeczeństw wszystkich krajów przestrzeni euroatlantyckiej” – powiedział.

Według ministra Kreml angażuje w tym celu byłych polityków, uciekinierów, osoby powiązane z Rosją oraz propagandystów, którzy propagują prorosyjskie narracje i idee kapitulacji Ukrainy.

„Z danych wywiadu wynika, że Rosja próbuje doprowadzić do podziałów na trzech kluczowych płaszczyznach: między Europą a Stanami Zjednoczonymi, między państwami członkowskimi UE i NATO oraz wewnątrz społeczeństw demokratycznych. Rosja planuje przeznaczyć na to ogromne zasoby już w tym i przyszłym roku. Dlatego nasza wspólna odpowiedź musi być odwrotna: jedność między Europą a Ameryką, wewnątrz UE i NATO oraz wewnątrz naszych krajów” – podkreślił szef MSZ.

Sybiga dodał, że Ukraina nieustannie koordynuje działania z partnerami, którzy rozumieją charakter rosyjskich prowokacji. Według niego próby Kremla mające na celu destabilizację sytuacji przynoszą odwrotny skutek – wzmacniają poparcie dla Ukrainy, jedność i odporność partnerów.

„Pracujemy nad skoordynowanym przeciwdziałaniem próbom Moskwy, mającym na celu rozbicie międzynarodowej koalicji wspierającej nasze państwo. W tym kontekście niezwykle ważne jest, aby nie stracić jedności wewnątrz naszego kraju. Nie pozwólmy łajdakom – ani rosyjskim, ani wewnętrznym – wykorzystać naturalnego zmęczenia ludzi, które pojawia się w piątym roku wojny na pełną skalę, do siania niezgody. Ukraina już wielokrotnie udowodniła, że jest w stanie udaremnić takie scenariusze Moskwy. Jestem przekonany, że uda nam się pokrzyżować również ten plan” – podsumował Sybiga.

Informacja ta pochodzi z jego wpisu na Facebooku.

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