在喀尔巴阡地区，一名男子因种植大麻被判入狱

一名33岁的胡斯塔居民因非法种植大麻和持有大麻，被判处五年有期徒刑。 该男子在家中搭建了配备灌溉和通风系统的温室，并将部分植物种植在院子里的花盆中。

被告于2026年7月被捕。在庭审中，检方证明他早在当年春季就已非法播种并种植大麻。

为了种植大麻，该男子搭建了配备灌溉和通风系统的温室，并精心照料这些植株。他还将部分大麻种植在院子里的花盆中。

在搜查过程中，执法人员查获并扣押了约240株大麻植株。鉴定结果证实，这些植物含有麻醉药品成分。

此外，在该男子家中还发现了干大麻、电子秤、分装袋及吸食器具。

该男子被认定犯有非法种植50株及以上大麻，以及非法制造和储存非以贩卖为目的的麻醉品罪。

其行为被定性为违反《乌克兰刑法典》第309条第一款和第310条第二款。

根据胡斯特区法院的判决，这名33岁的男子被判处五年有期徒刑。在判决生效前，他将一直被羁押。

胡斯特地区检察院的检察官在该案中担任公诉人。

此前，执法部门在两阶段全国打击毒品犯罪行动中，共开展968次搜查，查获大麻逾1吨及大麻植株近5.7万株。 此外，还取缔了23处制毒实验室，拘留96人，并对另外181人提出了犯罪嫌疑指控。

此外，国家调查局正在开展代号为“遏制贩运”的专项行动，旨在打击毒品、武器和弹药的非法流通。

乌克兰国家警察完成了全国性反毒品特别行动“鲁比康”的第三个也是最后一个阶段。 在三个阶段的行动中，执法部门共向367名刑事案件涉案人员发出嫌疑通知，并摧毁了乌克兰境内大部分毒品犯罪基础设施。

此前，西区国防事务扎卡尔帕蒂亚专项检察院的检察官已向法院提交了针对两名有组织犯罪团伙成员的起诉书， 指控其走私近6公斤可卡因进入乌克兰，并准备将毒品投入市场。

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