Ковальский заявил, что подозрение директору НАБУ Кривоносу юридически не было вручено

Уголовное дело в отношении директора НАБУ Семена Кривоноса было закрыто.

Исполняющий обязанности генерального прокурора Антон Ковальский пояснил, что письменное уведомление о подозрении, подписанное бывшим генпрокурором Русланом Кравченко, фактически не было вручено.

По словам Ковальского, документ был отправлен по почте от имени физического лица, а не Офиса генерального прокурора. Также не было поручения следователю ГБР или другому прокурору вручить уведомление о подозрении лично.

В то же время в Едином реестре досудебных расследований сначала появилась отметка о его вручении, хотя фактически этого не произошло. Впоследствии отметку отменили, а следователи ГБР приняли решение о закрытии производства.

Ковальский добавил, что общается с Кривоносом по телефону и лично, однако вопросы этого уголовного производства они не обсуждали.

14 сентября отстраненный генеральный прокурор Руслан Кравченко опубликовал скриншот отслеживания почтового отправления, содержащего уведомление о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу.

Центр противодействия коррупции заявил, что генеральный прокурор Руслан Кравченко после подписания уведомления о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу якобы выехал за пределы Украины. В ЦПК утверждают, что это могло произойти в обмен на возможность покинуть страну.

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура опровергли заявления генерального прокурора Руслана Кравченко о якобы предъявленном подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу и предложениях о гарантиях неприкосновенности.

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