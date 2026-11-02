科瓦尔斯基表示，从法律上讲，并未向国家反腐败局局长克里沃诺斯送达嫌疑通知书

针对国家反腐败局（NABU）局长谢苗·克里沃诺斯的刑事诉讼已被撤销。

代理总检察长安东·科瓦尔斯基解释称，由前总检察长鲁斯兰·克拉夫琴科签署的书面嫌疑通知书实际上并未送达。

据科瓦尔斯基称，该文件是以自然人名义而非总检察长办公室名义通过邮寄方式寄出的。此外，也没有委托国家调查局（DBR）的调查员或其他检察官亲自送达该嫌疑通知书。

与此同时，尽管实际上并未发生送达，但“统一审前调查登记册”中最初却出现了已送达的记录。随后该记录被撤销，国家调查局（DBR）的调查人员决定终止该案件的审理。

科瓦尔斯基补充道，他曾通过电话及当面与克里沃诺斯进行过沟通，但双方并未讨论此刑事案件的相关事宜。

9月14日，被停职的总检察长鲁斯兰·克拉夫琴科发布了一张邮件追踪截图，其中包含向国家反腐败局（NABU）局长塞梅恩·克里沃诺斯送达嫌疑通知书的信息。

反腐败中心声称，总检察长鲁斯兰·克拉夫琴科在签署针对国家反腐败局局长塞梅恩·克里沃诺斯的嫌疑通知后，据称已离开乌克兰。 反腐败中心认为，此举可能是为了换取离境的机会。

乌克兰国家反腐败局和专门反腐败检察院驳斥了总检察长鲁斯兰·克拉夫琴科关于对NABU局长塞梅恩·克里沃诺斯提出嫌疑以及提供豁免保障的说法。

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