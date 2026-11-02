Postępowanie karne wobec dyrektora NABU Semiona Krywonosza zostało umorzone.

Pełniący obowiązki prokuratora generalnego Anton Kowalski wyjaśnił, że pisemne zawiadomienie o podejrzeniu, podpisane przez byłego prokuratora generalnego Rusłana Kravczenka, w rzeczywistości nie zostało doręczone.

Według Kowalskiego dokument został wysłany pocztą w imieniu osoby fizycznej, a nie Biura Prokuratora Generalnego. Nie wydano również polecenia śledczemu DBR ani innemu prokuratorowi, aby doręczył zawiadomienie o podejrzeniu osobiście.

Jednocześnie w Jednolitym Rejestrze Postępowań Przedprocesowych początkowo pojawiła się adnotacja o jej doręczeniu, chociaż w rzeczywistości tak się nie stało. Później adnotację tę usunięto, a śledczy DBR podjęli decyzję o umorzeniu postępowania.

Kowalski dodał, że kontaktuje się z Krywonosem telefonicznie i osobiście, jednak nie rozmawiali na temat tego postępowania karnego.

14 września odwołany prokurator generalny Rusłan Kravczenko opublikował zrzut ekranu z śledzenia przesyłki pocztowej zawierającej zawiadomienie o podejrzeniu skierowane do dyrektora NABU Semiona Krywonosa.

Centrum Przeciwdziałania Korupcji oświadczyło, że prokurator generalny Rusłan Kravczenko po podpisaniu zawiadomienia o podejrzeniu skierowanego do dyrektora NABU Semiona Krywonos rzekomo wyjechał poza granice Ukrainy. W Centrum Przeciwdziałania Korupcji twierdzą, że mogło to nastąpić w zamian za możliwość opuszczenia kraju.

Krajowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy oraz Specjalistyczna Prokuratura Antykorupcyjna zaprzeczyły oświadczeniom prokuratora generalnego Rusłana Kravczenki dotyczącym rzekomego postawienia zarzutów dyrektorowi NABU Semionowi Krywonosowi oraz propozycji gwarancji nietykalności.

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