В Донецкой области приговорили таксиста, который готовил убийство сотрудника СБУ

По материалам Службы безопасности Украины суд приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества агента ФСБ, который готовил покушение на одного из руководителей регионального управления СБУ в Донецкой области. Украинские контрразведчики своевременно раскрыли планы российской спецслужбы и задержали злоумышленника в апреле этого года.

Как установило следствие, задание ФСБ выполнял местный таксист, которого завербовали через его знакомого — бывшего жителя Краматорска, который в 2014 году уехал на временно оккупированную территорию Донецкой области и начал сотрудничать с российской спецслужбой. Сам таксист попал в поле зрения ФСБ из-за антиукраинских комментариев в чатах Telegram-каналов.

Сначала мужчина собирал информацию о расположении украинских военных и техники в прифронтовом районе. Во время поездок с клиентами он фиксировал места сосредоточения подразделений Сил обороны, а затем передавал координаты, отмечая их на Google Maps. Впоследствии куратор поручил ему подготовить убийство сотрудника СБУ.

Для выполнения этого задания агент следил за офицером, отслеживал маршруты его передвижения и места пребывания. Наблюдение он вел из своего автомобиля, прикрываясь работой таксиста.

Для связи с куратором ФСБ мужчина использовал отдельный телефон. Во время разведывательных поездок он оставлял его дома, пряча в специальном тайнике в полу квартиры.

Суд признал агента виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Расследование проводили сотрудники Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.

Об этом сообщает СБУ.

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