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Новости Украина

СБУ подтвердила проведение обысков НАБУ и САП у своих сотрудников

UA NEWS 04 Ноября 2026 12:43
СБУ подтвердила проведение обысков НАБУ и САП у своих сотрудников

Служба безопасности Украины подтвердила, что утром 4 ноября детективы НАБУ и прокуроры САП проводят обыски у её сотрудников. Следственные действия осуществляются в рамках нескольких уголовных дел на основании судебных постановлений.

 

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В ведомстве заявили, что выступают за объективное и беспристрастное расследование и содействуют проведению процессуальных действий.

Ранее стало известно об обысках у высокопоставленных сотрудников СБУ, в частности у Сергея Дуки, Антона Кравчука и Александра Ковальчука. 

Также НАБУ заявляло о препятствовании работе детективов во время следственных действий и угрозах применением огнестрельного оружия со стороны представителя СБУ.

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