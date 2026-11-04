СБУ подтвердила проведение обысков НАБУ и САП у своих сотрудников

Служба безопасности Украины подтвердила, что утром 4 ноября детективы НАБУ и прокуроры САП проводят обыски у её сотрудников. Следственные действия осуществляются в рамках нескольких уголовных дел на основании судебных постановлений.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В ведомстве заявили, что выступают за объективное и беспристрастное расследование и содействуют проведению процессуальных действий.

Ранее стало известно об обысках у высокопоставленных сотрудников СБУ, в частности у Сергея Дуки, Антона Кравчука и Александра Ковальчука.

Также НАБУ заявляло о препятствовании работе детективов во время следственных действий и угрозах применением огнестрельного оружия со стороны представителя СБУ.

Читай нас в