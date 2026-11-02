Расследование взрывов в селе Мила требует проведения сотен экспертиз — прокуратура

Расследование взрывов в селе Мила Киевской области продолжается и представляет собой сложную задачу.

По словам исполняющего обязанности генерального прокурора Антона Ковальского, двух месяцев недостаточно для завершения такого разбирательства.

К расследованию привлечены СБУ, ГБР и Офис генерального прокурора. Следователям предстоит провести сотни экспертиз, установить размер ущерба, количество пострадавших, а также выяснить, кто отвечал за хранение и другие обстоятельства трагедии.

Ковальский подчеркнул, что одной из причин трагедии являются действия России, при этом там, где установлена служебная халатность, уже имеются подозрения. Он не исключил, что после завершения экспертиз будут приняты дополнительные процессуальные решения.

В селе Мила в Киевской области продолжают расчищать завалы после российского удара. По последним данным, погибли 38 человек, ещё 20 пострадали. Четверо человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

31 августа совладелец и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман публично поспорил с руководителем фонда «Вернись живым» Тарасом Чмутом после российского удара по предприятию в селе Мила Киевской области. Штилерман назвал Чмута «негодяем и лжецом» на фоне трагедии, произошедшей после попадания и последующей детонации боеприпасов.

Спасатели ГСЧС обнародовали эксклюзивные кадры с бодикамер, снятые в первые минуты после массированного российского удара по селу Мила в Киевской области 28 августа.

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