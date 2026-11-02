基辅州米拉村爆炸事件的调查仍在进行中，且情况复杂。

据代理总检察长安东·科瓦尔斯基称，仅靠两个月的时间不足以完成此类案件的调查。

乌克兰安全局（SBU）、国家调查局（DBR）和总检察长办公室均参与了此次调查。调查人员需要进行数百项鉴定，确定损失金额、受害人数，并查明谁负责储存工作以及这起悲剧的其他情况。

科瓦尔斯基强调，俄罗斯的行动是造成这场悲剧的原因之一；同时，对于已查明的渎职行为，目前已存在相关嫌疑。他不排除在鉴定工作完成后，将作出进一步的诉讼程序决定。

在基辅州米拉村，人们仍在清理俄罗斯袭击后的废墟。据最新数据，已有38人遇难，另有20人受伤。目前仍有4人下落不明。

8月31日，在俄罗斯对基辅州米拉村的Fire Point企业发动袭击后，该公司联合所有人兼首席设计师丹尼斯·施蒂勒曼与“活着回来”基金会负责人塔拉斯·奇穆特公开发生争执。 在弹药命中并随后引爆引发的悲剧背景下，施蒂勒曼称奇穆特为“无耻之徒和骗子”。

国家紧急情况部（DSNS）的救援人员公布了8月28日俄罗斯对基辅州米拉村发动大规模袭击后最初几分钟内，随身摄像头拍摄的独家画面。

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