波尔塔瓦州正在继续对R-60号公路（克罗列韦茨—科诺托普—罗姆尼—皮里亚廷）进行维修。 目前，承包商正在修复该公路受损最严重的路段，这条公路在连接苏姆州北部地区与首都及乌克兰中部地区方面发挥着重要作用。该路线还被用于人道主义物资运输和人员疏散。

R-60公路的维修地点

主要维修工作集中在波尔塔瓦州卢本区乔尔努希社区境内。

在此，承包商采用大面积铺设新沥青混凝土路面的技术。该方法可更换路基中磨损的路段，并恢复其平整度。

日前，道路施工人员已完成从苏姆州边界至洛赫维察市社区尤斯基夫齐村路段的维修工作。

洛赫维察附近正在清理路肩

在进行路面维修的同时，洛赫维察市周边的工程也在持续推进。当地正在清理路肩上的树木和灌木丛。

此举旨在提高驾驶员的视野，降低交通事故风险。

R-60公路为何对物流至关重要

R-60公路（克罗列维茨—科诺托普—罗姆尼—皮里亚廷）是连接苏姆州北部地区与首都及乌克兰中部地区的最短交通路线之一。

该公路对保障苏姆州前线地区和已收复领土的物流供应具有重要意义。人道主义救援队、疏散运输车辆及应急服务部门也经常使用这条路线。

该路段路面修复工程将改善该地区重要物流路线的交通连接及通行条件。

据重建署的消息报道，相关情况已予以通报。

基辅市切尔尼戈夫斯卡地铁站附近的立交桥维修工程即将完工。

基辅市在支付两个区道路坑洞修补费用时，发现预算损失近420万格里夫纳。据调查显示，支付这些工程款时使用的车辆当时实际位于切尔尼戈夫。

乌克兰内阁已向各地区拨款超过35亿格里夫纳，用于地方道路维修。

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基向内阁和地方政府下达了明确任务——必须在6月底前迅速解决基辅州和切尔尼戈夫州地方道路维修中的主要问题。

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