В Полтавской области продолжается ремонт автомобильной дороги Р-60 «Кролевец — Конотоп — Ромны — Пирятин». В настоящее время подрядные организации восстанавливают наиболее поврежденные участки трассы, которая играет важную роль в транспортном сообщении северных районов Сумской области со столицей и центральными регионами Украины. Этот маршрут также используется для гуманитарных перевозок и эвакуации.

Где ремонтируют трассу Р-60

Основные ремонтные работы сосредоточены на территории Чернухинской общины Лубенского района Полтавской области.

Здесь подрядчики применяют технологию укладки больших плит нового асфальтобетонного покрытия. Такой метод позволяет заменить изношенные участки дорожного полотна и восстановить его ровность.

Накануне дорожники завершили ремонт от границы с Сумской областью до села Юсковцы Лохвицкой городской общины.

Вблизи Лохвицы расчищают обочины

Параллельно с ремонтом дорожного покрытия работы продолжаются вблизи города Лохвица. Там расчищают обочины от древесной поросли и кустарников.

Это должно улучшить обзорность для водителей и снизить риск дорожно-транспортных происшествий.

Почему трасса Р-60 важна для логистики

Автомобильная дорога Р-60 Кролевец — Конотоп — Ромны — Пирятин является одним из самых коротких транспортных маршрутов, соединяющих северные районы Сумской области со столицей и центральной частью Украины.

Трасса имеет важное логистическое значение для обеспечения прифронтовых и деоккупированных территорий Сумщины. Ею также пользуются гуманитарные миссии, эвакуационный транспорт и экстренные службы.

Восстановление дорожного покрытия на этом участке должно улучшить транспортное сообщение и условия передвижения по важным логистическим маршрутам региона.

Об этом сообщается со ссылкой на сообщение Агентства восстановления.

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