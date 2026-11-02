Śledztwo w sprawie wybuchów we wsi Mila wymaga setek ekspertyz — prokuratura

Śledztwo w sprawie wybuchów we wsi Mila w obwodzie kijowskim trwa i jest skomplikowane.

Według pełniącego obowiązki prokuratora generalnego Antona Kowalskiego dwa miesiące to za mało, by zakończyć takie postępowanie.

W śledztwo zaangażowane są Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), Państwowa Służba Śledcza (DBR) oraz Biuro Prokuratora Generalnego. Śledczy muszą przeprowadzić setki ekspertyz, ustalić wysokość strat, liczbę poszkodowanych, a także wyjaśnić, kto był odpowiedzialny za przechowywanie materiałów wybuchowych oraz inne okoliczności tej tragedii.

Kowalski podkreślił, że jedną z przyczyn tragedii są działania Rosji, a jednocześnie tam, gdzie stwierdzono zaniedbania służbowe, już pojawiły się podejrzenia. Nie wykluczył, że po zakończeniu ekspertyz zostaną podjęte dodatkowe decyzje procesowe.

W miejscowości Mila w obwodzie kijowskim trwają prace związane z usuwaniem gruzów po rosyjskim ataku. Według najnowszych danych zginęło 38 osób, a 20 zostało rannych. Cztery osoby nadal uznaje się za zaginione.

31 sierpnia współwłaściciel i główny konstruktor firmy Fire Point, Denys Shtilerman, publicznie pokłócił się z szefem fundacji „Wróć żywy”, Tarasem Chmutem, po rosyjskim ataku na zakład w miejscowości Mila w obwodzie kijowskim. Shtilerman nazwał Chmuta „łajdakiem i kłamcą” w kontekście tragedii, która miała miejsce po trafieniu i późniejszej detonacji amunicji.

Ratownicy Państwowej Służby Ratowniczej (DSNS) opublikowali ekskluzywne nagrania z kamer ciała, zarejestrowane w pierwszych minutach po masowanym rosyjskim ataku na wieś Mila w obwodzie kijowskim 28 sierpnia.

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