В Черновцах Tesla на скорости врезалась в остановку, где находились люди

В Черновцах автомобиль Tesla на скорости врезался в дерево, а затем протаранил остановку общественного транспорта. Авария произошла 1 ноября около полудня на улице Небесной Сотни. В момент столкновения возле остановки находились двое мужчин, но они успели отбежать и не попали под удар.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 1 ноября, около 12:00. Как рассказала пресс-секретарь патрульной полиции Черновицкой области Вита Криворучко, водитель сначала врезался в дерево, а после этого автомобиль врезался в остановку общественного транспорта.

По предварительной информации полиции, мужчина не следил за дорожной обстановкой, не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. «Водитель автомобиля Tesla не был внимателен и не следил за дорожной обстановкой. Он не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением, в результате чего сначала столкнулся с деревом, а затем с автобусной остановкой», — сообщила Вита Криворучко.

Двое мужчин успели отбежать

На момент аварии возле остановки находились двое мужчин. Когда автомобиль начал двигаться в их сторону, они успели быстро убежать. По имеющейся информации, мужчины не пострадали.

Обстоятельства ДТП зафиксировали патрульные. На водителя Tesla составили административный протокол по статье 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Она предусматривает ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или иного имущества.

Какое наказание грозит водителю

За такое нарушение водителю грозит штраф в размере 850 грн или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.

Окончательное решение о наказании принимает суд. На данный момент известно, что в результате аварии повреждены дерево и остановка общественного транспорта. Информации о пострадавших в сообщении полиции, на которое ссылаются СМИ, не приводится. Об этом сообщило издание «Молодой буковинец».

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