Kalendarz kościelny na listopad 2026 roku: pełna lista świąt

Listopad jest ważnym miesiącem przejściowym w roku liturgicznym, kiedy to wierni przygotowują się do rozpoczęcia postu bożonarodzeniowego. W tym miesiącu obchodzone są dni pamięci wybitnych świętych, w szczególności wielkich męczenników i apostołów, którzy odgrywają szczególną rolę w tradycji chrześcijańskiej.

Główne święta kościelne w listopadzie 2026 roku

8 listopada — Święto Archanioła Michała i innych bezcielesnych Sił Niebieskich. Jedno z najbardziej czczonych jesiennych świąt, poświęcone archaniołowi Michałowi, uważanemu za głównodowodzącego niebiańskiej armii i obrońcę ludzi przed siłami ciemności.

13 listopada — Dzień św. Jana Złotoustiego, arcybiskupa Konstantynopola. Dzień pamięci jednego z trzech świętych powszechnych, wybitnego teologa i autora liturgii, którego dzieła ukształtowały nauczanie chrześcijańskie.

21 listopada — Wniebowzięcie Najświętszej Pani, Matki Bożej i Zawsze Dziewicy Marii. Jedno z dwunastu największych świąt, upamiętniające wydarzenie, kiedy rodzice przyprowadzili trzyletnią Marię do świątyni jerozolimskiej, aby ją poświęcić Bogu.

30 listopada — Dzień apostoła Andrzeja Pierwszego Powołanego. Dzień pamięci pierwszego z apostołów, który odpowiedział na wezwanie Jezusa Chrystusa i przyniósł wiarę chrześcijańską na ziemie ukraińskie.

Kalendarz chronologiczny wszystkich świętych i wydarzeń w listopadzie

1 listopada – święci bezsrebrnicy i cudotwórcy Koma i Damian.

2 listopada – święci męczennicy Akindyn, Pigazjusz, Afon, Elpidifor i Anempodyst.

3 listopada – święci męczennicy Joakim i Nil.

4 listopada: Czcigodny Joanykij Wielki; święci męczennicy Nikondr i Hermia.

5 listopada: święci męczennicy Galaktion i Epistima.

6 listopada: święty papież rzymski Jan I; czcigodny Łukasz.

7 listopada: święci męczennicy trzydziestu trzech w Melitynie; czcigodny Łazarz z Galicji.

8 listopada: uroczystość archanioła Michała i innych bezcielesnych sił niebiańskich.

9 listopada: czcigodny Nestor, kronikarz z Pecherów; czcigodny Nestor Niepiśmienny.

10 listopada: święci męczennicy Terencjusz i Neonila; czcigodny Stefan z Sobiani.

11 listopada: świętego męczennika Miny; czcigodnego Teodora Studytę.

12 listopada: świętego kapłana-męczennika Jozafata; czcigodnego Miłosiernego Jana.

13 listopada: święty Jan Złotousty, arcybiskup Konstantynopola.

14 listopada: święty apostoł Filip; święty Grzegorz Palamas.

15 listopada: święci męczennicy Gurij, Samon i Awiv; święty męczennik Ploton.

16 listopada: święty apostoł i ewangelista Mateusz.

17 listopada: święty Grigori Cudotwórca; czcigodny Nikon.

18 listopada: święty męczennik Platon i Roman.

19 listopada: święty prorok Obadiasz; święty męczennik Barałam.

20 listopada: przedświęto Wprowadzenia do świątyni Najświętszej Bogurodzicy; czcigodny Grzegorz Dekapolita.

21 listopada: Wniebowzięcie Najświętszej Pani, Matki Bożej i Zawsze Dziewicy Marii.

22 listopada: święty apostoł Filimon i towarzyszący mu.

23 listopada: święty Amfilochiusz; święty Grzegorz Pinczuk.

24 listopada: święta wielkomęczennica Katarzyna; święty wielkomęczennik Merkury.

25 listopada: zakończenie święta Wprowadzenia; święty kapłan-męczennik Klemens.

26 listopada Czcigodnego Alipia Słupnika; świętego Innocentego.

27 listopada Świętego wielkomęczennika Jakuba Persjanina; czcigodnego Paladiusza.

28 listopada Świętego męczennika Stefana Nowego; świętego męczennika Ireneusza.

29 listopada: świętego apostoła i ewangelisty Mateusza (obrzęd zachodni) / świętego męczennika Paramona; świętego męczennika Filumena.

30 listopada: świętego apostoła Andrzeja Pierwowołanego.

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