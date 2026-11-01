Retrogradacja Merkurego w listopadzie 2026 r.: prognoza astrologiczna i dni sprzyjające

W listopadzie 2026 roku znajdujemy się w samym środku ważnego astrologicznego punktu zwrotnego jesieni — trwa trzeci, ostatni w tym roku okres retrogradacji Merkurego. Pierwsza połowa miesiąca wymaga szczególnej dbałości o szczegóły, ponieważ planeta komunikacji i technologii porusza się w odwrotnym kierunku, a dopiero pod koniec listopada powrócimy do zwykłego tempa i płynnego ruchu.

Kluczowe daty retrogradacji Merkurego w 2026 roku

* Pierwszy okres miał już miejsce wiosną, od 25–26 lutego do 20 marca w znaku Ryb

.* Drugi okres zakończył się całkowicie latem: retrogradacja trwała od 29 czerwca do 23 lipca w znaku Raka, a wyjście ze strefy cienia ostatecznie zakończyło się 7–8 sierpnia

.* Trzeci okres rozpoczął się 24 października i potrwa do 13 listopada w znaku Skorpiona, po czym planeta będzie wychodzić z fazy cienia do końca miesiąca.

Główna faza ruchu wstecznego i czego można się spodziewać w listopadzie

Pierwsze dwie dekady listopada 2026 roku, a mianowicie okres od 1 do 13 listopada, upływają pod bezpośrednim wpływem retrogradacyjnego Merkurego w znaku Skorpiona. W tym czasie procesy związane z komunikacją, sporządzaniem dokumentów, zakupem sprzętu i podróżami mogą ulegać spowolnieniu lub wymagać dodatkowych weryfikacji i naprawiania dawnych błędów. Jest to okres wzmożonej kontroli w sferze finansów, wspólnych zasobów, podpisywania umów i prowadzenia ważnych negocjacji.

Od 14 listopada Merkury powróci do ruchu bezpośredniego, jednak do końca miesiąca utrzyma się faza cienia. Stopniowo przywróci się jasność w sprawach, znikną opóźnienia, a ostatnia dekada listopada stanie się najlepszym czasem na realizację zaktualizowanych planów i podpisanie sprawdzonych umów.

Wpływ Merkurego w ruchu wstecznym na komunikację, technikę i decyzje osobiste

Możliwe są nieporozumienia w sferze informacyjnej, opóźnienia w uzgadnianiu dokumentów, odwołanie lub przełożenie ważnych spotkań oraz powrót do dawnych nieprzyjemnych rozmów.

Możliwe są awarie sprzętu, elektroniki i środków łączności, dlatego w pierwszej połowie listopada nie zaleca się kupowania nowych, drogich gadżetów ani samochodów.

Pojawiają się ryzyka opóźnień w połączeniach transportowych, zmian rozkładów jazdy oraz konieczności dokładniejszego sprawdzania wszelkich tras logistycznych i rezerwacji.

Listopad 2026 roku to miesiąc dogłębnej analizy, podsumowań i weryfikacji dotychczasowych działań. O ile pierwsze tygodnie listopada warto poświęcić na rozważne działanie, powstrzymanie się od pochopnych transakcji oraz dokładne dostosowanie bieżących projektów, o tyle pod koniec miesiąca można śmiało powrócić do aktywnej działalności zewnętrznej i nowych przedsięwzięć.

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