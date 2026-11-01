Ретроградный Меркурий в ноябре 2026 года: астрологический прогноз и благоприятные дни

В ноябре 2026 года мы находимся в самом центре важного астрологического рубежа осени — продолжается третий, заключительный период ретроградного движения Меркурия в этом году. Первая половина месяца требует особого внимания к деталям, ведь планета коммуникаций и технологий движется в обратном направлении, и только в конце ноября мы вернёмся к привычному ритму и прямолинейному движению.

Ключевые даты ретроградного Меркурия в 2026 году

* Первый период уже прошел весной с 25–26 февраля по 20 марта в знаке Рыб

.* Второй период полностью завершился летом: разворот длился с 29 июня по 23 июля в знаке Рака, а выход из теневой зоны окончательно завершился 7–8 августа

.* Третий период начался 24 октября и продлится до 13 ноября в знаке Скорпиона, после чего планета будет выходить из теневой фазы до конца месяца.

Основная фаза ретроградного движения и чего ожидать в ноябре

Первые две декады ноября 2026 года, а именно период с 1 по 13 ноября, проходят под прямым влиянием ретроградного Меркурия в знаке Скорпиона. В это время процессы, связанные с коммуникацией, оформлением документов, приобретением техники и поездками, могут тормозиться или требовать дополнительных проверок и исправления давних ошибок. Это период повышенного контроля в сфере финансов, совместных ресурсов, подписания соглашений и ведения важных переговоров.

Начиная с 14 ноября, Меркурий переходит в прямое движение, однако до конца месяца сохранится теневая фаза. Постепенно восстановится ясность в делах, исчезнут задержки, и последняя декада ноября станет лучшим временем для реализации обновленных планов и подписания проверенных соглашений.

Влияние ретроградного Меркурия на коммуникацию, технику и личные решения

Возникает вероятность недоразумений в информационном поле, возможны задержки в согласовании документов, отмена или перенос важных встреч и возвращение к давним неприятным разговорам.

Наблюдаются возможные сбои в работе техники, электроники и средств связи, поэтому в первой половине ноября не рекомендуется покупать новые дорогостоящие гаджеты или автомобили.

Возникают риски задержек в транспортном сообщении, изменения расписаний поездок и необходимости более тщательной проверки любых логистических маршрутов и бронирований.

Ноябрь 2026 года — это месяц глубокого анализа, подведения итогов и проверки сделанного. Если первые недели ноября стоит посвятить взвешенности, отказу от поспешных сделок и тщательной корректировке текущих проектов, то в конце месяца можно смело возвращаться к активной внешней деятельности и новым начинаниям.

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