W 9. korpusie armii Sił Zbrojnych Ukrainy mianowano nowego szefa sztabu. Stanowisko to objął pułkownik Oleksandr Sak, który zastąpił Andriya Andriya. Zgodnie z rozkazem ministra obrony z 29 października pułkownik Andriy Andriy został przeniesiony do batalionu rezerwowego. Następnie w korpusie doszło do zmiany szefa sztabu.

Z dostępnych informacji wynika, że na mocy rozkazu ministra obrony Andrij Andrij został przeniesiony do miejsca stałej dyslokacji korpusu, a następnie wyłączony ze służby w Siłach Zbrojnych Ukrainy i przeniesiony do rezerwy. Jego miejsce w 9. korpusie armii zajmie pułkownik Oleksandr Sak, który stoi na czele 59. oddzielnej brygady szturmowej systemów bezzałogowych.

Oleksandr Oleksandrowicz Sak – ukraiński żołnierz, pułkownik Sił Zbrojnych Ukrainy, uczestnik wojny rosyjsko-ukraińskiej. Kawaler Orderu Bogdana Chmielnickiego trzech stopni. Dowódca 47. OMBr (2022–2023), dowódca 53. OMBr (2024–2025), dowódca 59. OSBr (od 2025 r.). W 2023 roku znalazł się w rankingu „30 do 30: twórcy przyszłości” magazynu „Forbes Ukraina”.

Informację tę podaje serwis Glavkom.

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