Delegacja ukraińska wraz z mieszkańcami Oleszok, których udało się ewakuować, wyruszyła do rosyjskiej Anapy.

Poinformował o tym przewodniczący frakcji parlamentarnej „Sługa Narodu” Dawid Arakhamia.

Jak powiedział, ewakuowani z Anapy obywatele udadzą się samolotami do Białorusi, skąd autobusami będą mogli powrócić na Ukrainę.

Źródło: Dawid Arakhamia

W tymczasowo okupowanych Oleszach w obwodzie chersońskim trwają przygotowania do misji humanitarnej: dla lokalnych mieszkańców zorganizowano dostawę pomocy, a także zapewniono możliwość wyjazdu ludności cywilnej. W sumie przygotowano 25 autobusów na 750 miejsc oraz karetki pogotowia dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Pierwsza dama USA Melania Trump nie planuje obecnie podróży do tymczasowo okupowanych Oleszek w obwodzie chersońskim. Jednocześnie jej zespół nie wyklucza takiej wizyty w przyszłości, o ile pozwoli na to sytuacja bezpieczeństwa oraz harmonogram obowiązków małżonki amerykańskiego prezydenta.

W tymczasowo okupowanych Oleszkach w obwodzie chersońskim zakończono rozminowywanie wyznaczonych tras oraz przygotowano konwój humanitarny do wyruszenia – poinformował pełnomocnik Rady Najwyższej ds. praw człowieka Dmytro Lubinec.

Wcześniej delegacja złożona z przedstawicieli Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji przybyła na miejsce, skąd planowane jest dostarczenie pomocy humanitarnej do Oleszki.

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