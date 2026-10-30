Евакуйовані мешканці Олешок разом з українською делегацією прямують до Анапи

0:00 / 0:00

Українська делегація разом із жителями Олешок, яких вдалося евакуювати, вирушила до російської Анапи.

Про це повідомив голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

За його словами, з Анапи евакуйовані громадяни літаками вирушать до Білорусі, звідки автобусами зможуть повернутися в Україну.

Джерело: Давид Арахамія

У тимчасово окупованих Олешках на Херсонщиніготуються до гуманітарної місії: для місцевих жителів організували доставку допомоги, а також передбачили можливість виїзду цивільного населення. Загалом підготували 25 автобусів на 750 місць і автомобілі швидкої допомоги для маломобільних людей.

Перша леді США Меланія Трамп наразі не плануєпоїздку до тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Водночас її команда не виключає такого візиту в майбутньому, якщо дозволятиме безпекова ситуація та графік дружини американського президента.

У тимчасово окупованих Олешках Херсонської області завершили розмінування визначених маршрутів та готовність гуманітарного конвою до відправлення, повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Перед цим делегація за участю представників України, США та Росії прибула до місця, звідки планують доставляти гуманітарну допомогу в Олешки.

Читай нас у