Евакуйовані мешканці Олешок разом з українською делегацією прямують до Анапи
Українська делегація разом із жителями Олешок, яких вдалося евакуювати, вирушила до російської Анапи.
Про це повідомив голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.
За його словами, з Анапи евакуйовані громадяни літаками вирушать до Білорусі, звідки автобусами зможуть повернутися в Україну.
Джерело: Давид Арахамія
У тимчасово окупованих Олешках на Херсонщиніготуються до гуманітарної місії: для місцевих жителів організували доставку допомоги, а також передбачили можливість виїзду цивільного населення. Загалом підготували 25 автобусів на 750 місць і автомобілі швидкої допомоги для маломобільних людей.
Перша леді США Меланія Трамп наразі не плануєпоїздку до тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Водночас її команда не виключає такого візиту в майбутньому, якщо дозволятиме безпекова ситуація та графік дружини американського президента.
У тимчасово окупованих Олешках Херсонської області завершили розмінування визначених маршрутів та готовність гуманітарного конвою до відправлення, повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Перед цим делегація за участю представників України, США та Росії прибула до місця, звідки планують доставляти гуманітарну допомогу в Олешки.