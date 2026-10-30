Эвакуированные жители Олешек вместе с украинской делегацией направляются в Анапу

Украинская делегация вместе с жителями Олешек, которых удалось эвакуировать, отправилась в российскую Анапу.

Об этом сообщил председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

По его словам, из Анапы эвакуированные граждане самолетами отправятся в Беларусь, откуда на автобусах смогут вернуться в Украину.

Источник: Давид Арахамия

Во временно оккупированных Олешках в Херсонской области готовятся к гуманитарной миссии: для местных жителей организовали доставку помощи, а также предусмотрели возможность выезда гражданского населения. Всего подготовлено 25 автобусов на 750 мест и автомобили скорой помощи для маломобильных людей.

Первая леди США Мелания Трамп пока не планирует поездку во временно оккупированные Олешки в Херсонской области. В то же время ее команда не исключает такого визита в будущем, если это позволит ситуация с безопасностью и график супруги американского президента.

В временно оккупированных Олешках Херсонской области завершили разминирование определенных маршрутов и подготовку гуманитарного конвоя к отправке, сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

До этого делегация с участием представителей Украины, США и России прибыла на место, откуда планируется доставлять гуманитарную помощь в Олешки.

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