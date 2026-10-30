Минобороны объявляет конкурсы на разработку украинских ракет и радаров

Министерство обороны Украины совместно с Министерством цифровой трансформации и платформой Brave1 объявили грантовые конкурсы на разработку управляемых ракет класса «воздух-воздух» и украинских радаров.

Следующим этапом станет запуск отдельного грантового конкурса, направленного на создание турбореактивных двигателей. Таким образом, инициатива предусматривает поддержку разработчиков сразу по нескольким направлениям оборонных технологий.

По словам министра обороны Украины Евгения Хмары, цель новых конкурсов — обеспечить Силы безопасности и обороны эффективными средствами противодействия воздушным целям, снизить стоимость перехвата реактивных дронов и развивать производство радаров в Украине.

Он также подчеркнул, что среди главных российских угроз сейчас — баллистика, дешёвые крылатые ракеты, скоростные беспилотники и управляемые авиабомбы.

От украинских производителей Минобороны ожидает разработки собственных навигационных решений, усиления РЭБ, создания радаров для обнаружения малозаметных целей и доступных средств, которые можно масштабировать в производстве.

«Наши требования понятны: эффективность, доступная стоимость, взаимодействие между системами и достаточный объем поставок. Именно на этих результатах мы должны сосредоточить совместную работу государства, военных и украинского оборонно-промышленного комплекса», — отметил Хмара.

Отдельной задачей для производителей он назвал поиск новых решений для противодействия КАБам и снижения эффективности их применения.

«Сегодня наш фокус — противодействие российским угрозам. Но важно создавать инновационные решения, которые позволят нам действовать на опережение и превосходить противника. Нам нужно асимметричное воздействие. Нам нужны технологии, которые меняют правила игры в нашу пользу», — резюмировал министр обороны.

Об этом сообщается со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина могла бы начать производить системы Patriot ещё несколько лет назад, если бы партнёры раньше предоставили необходимые лицензии. По его словам, сейчас договоренности с США по этому вопросу уже есть, но процесс оформления документов затянулся, в то время как Россия продолжает наносить ракетные удары по Украине.

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