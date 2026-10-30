На границе со Словакией образовалась очередь автомобилей, желающих выехать из Украины
30 октября перед пунктом пропуска «Ужгород» на украинско-словацкой границе скопились автомобили, ожидающие выезда из Украины.
По сообщению пограничников, по состоянию на 15:00 30 октября в очереди на оформление находились 35 легковых автомобилей. В связи с скоплением транспорта пограничники рекомендуют водителям выбирать альтернативные маршруты.
На границе со Словакией также работают следующие пункты пропуска:
- «Малый Березный» – для автомобильного и пешеходного сообщения, работает круглосуточно;
- «Малые Селменцы» — для пешеходного сообщения, работает с 09:00 до 21:00;
- «Чоп (Страж)» — для железнодорожного сообщения, работает круглосуточно.
Причины скопления автомобилей на пункте пропуска «Ужгород» пограничники не уточнили. В то же время ГПСУ рекомендует водителям заранее проверять загруженность пунктов пропуска и по возможности выбирать альтернативные маршруты.
Источник: ГПСУ
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