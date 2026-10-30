В оккупированных Олешках, что в Херсонской области, уже более 80 часов царит тишина. Действует режим прекращения огня, и за это время не было зафиксировано ни одного нарушения.

Олешки — это город, который с мая 2026 года находился в эпицентре настоящей гуманитарной катастрофы, а в последние недели ситуация там стала просто невыносимой. При посредничестве ряда международных деятелей, и прежде всего первой леди США Мелании Трамп, удалось добиться локального прекращения огня на этом участке фронта. Цель — дать возможность доставить лекарства и продукты, эвакуировать тех, кто хочет уехать, и провести разминирование. То, что мы сейчас видим, — пожалуй, одна из самых недооцененных, не осмысленных и в то же время самых красноречивых картин за всё время полномасштабной войны.

Когда-то, ещё будучи лишь кандидатом в президенты, Владимир Зеленский сказал о Донбассе фразу, за которую его жестко критиковала радикально настроенная часть общества: «Надо просто перестать стрелять». Но семь лет спустя, уже во время большой войны, случай с Олешками доказал, что по сути эта фраза была верна. Оказывается, можно просто перестать стрелять, и это действительно сработает.

Что вообще происходило в Олешках все это время, какова ситуация там сейчас, можно ли экстраполировать пример «олешковского перемирия» на другие участки фронта и о чем в целом свидетельствует вся эта история? Политический обозреватель UA.News Никита Трачук вместе с экспертами разбирался в этом вопросе.

Олешки: город, который едва не погиб

Олешки были оккупированы россиянами с первого же дня полномасштабного вторжения — 24 февраля 2022 года. До войны здесь проживало около 25 тысяч человек. На сегодняшний день осталось около 2 тысяч.

Город стал одним из самых больших трагедий Херсонской области. В июне 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС — и Олешки, расположенные на левом берегу Днепра, буквально смыло водой. Город был затоплен примерно на 90 %, а вся инфраструктура была полностью уничтожена.



С тех пор Олешки фактически перестали быть городом в привычном понимании. Здесь не было ни газа, ни электроэнергии, ни централизованного водоснабжения. После подрыва ГЭС исчез даже источник питьевой воды. Оставалась единственная больница, но она уже не справлялась с потоком пациентов: не хватало лекарств, оборудования, а из-за атак БПЛА скорая помощь не могла безопасно добраться до больных.

А с мая 2026 года ситуация переросла в настоящую гуманитарную катастрофу. Последняя поставка продуктов автомобильным транспортом состоялась ещё 26 мая. После этого дороги окончательно заминировали, и поставки прекратились. Люди выживали как могли: готовили еду на кострах под открытым небом, выращивали овощи на огородах и даже в квартирах, набирали воду из труб отопления и т. д. По свидетельствам местных жителей, последние два месяца люди ели траву. Те, кто пытался выбраться пешком, преодолевали более 20 км по заминированной «дороге смерти» до соседнего Раденска — и часто гибли.

Украина пыталась хоть как-то помогать. Иногда гуманитарную помощь удавалось доставить с помощью дронов. Так, только за один день 4 октября удалось отправить в Олешки около четырёх тонн (!) груза с продуктами и лекарствами. Но этого всё равно катастрофически не хватало. К тому же есть свидетельства, что оккупанты отбирали гуманитарную помощь и даже наказывали тех, кто её принимал, «за сотрудничество с киевским режимом». А впереди ждали холода. Стало ясно: около 2000 человек, оставшихся в Олешках, просто не переживут зиму.

Именно поэтому тема Олешек начала подниматься на самый высокий мировой уровень. Она дошла до ООН и до администрации Белого дома. И именно тогда за нее взялась Мелания Трамп. 23 октября Белый дом объявил, что первой леди удалось договориться о локальном перемирии между Украиной и Россией, касающемся исключительно Олешек. Режим тишины вступил в силу 27 октября и должен продлиться до 1 ноября.



Как работает перемирие: тишина, возвращающая к жизни

То, что происходит сейчас в Херсонской области, — беспрецедентно. По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, более 80 часов подряд ни одна из сторон ни разу не нарушила режим тишины. Это самое продолжительное прекращение огня с 2022 года.

Что это означает на практике? Прежде всего, разминирование: в Олешках продолжаются работы по расчистке маршрутов, необходимых для безопасной доставки гуманитарной помощи и выезда гражданских лиц. С обеих сторон подготовлены десятки пассажирских автобусов. Люди, которые захотят уехать, смогут выбрать направление: на подконтрольную Украине территорию или в Россию. Для тех, кто решит остаться, предусмотрена гуманитарная помощь.

Поскольку прямой путь в Олешки через Днепр невозможен по соображениям безопасности — акватория реки и пролив заминированы — единственным согласованным сторонами маршрутом для эвакуации гражданских лиц, желающих выехать в Украину, стал путь через территорию Беларуси и России. Украинский омбудсмен Лубинец вылетел из белорусского Гомеля в российскую Анапу, чтобы оттуда добраться до Олешек и лично сопроводить их жителей обратно в Украину по тому же маршруту: Анапа — Гомель — Украина. Лубинец координирует эту миссию совместно со своей российской коллегой Яной Лантратовой. За процессом следят журналисты из трёх стран: Украины, России и США. Когда украинская делегация в России на одной из АЗС заказывает на английском языке кофе — это выглядит совершенно сюрреалистично, но это работает.

Но одна из самых трогательных и красноречивых частей этой истории — Херсон. Город, который находится буквально «напротив» Олешек (это другой берег Днепра), всё это время методично уничтожался россиянами. FPV-сафари по людям, постоянные обстрелы, взрывы — это была повседневная реальность херсонцев. А сейчас там абсолютная тишина.



За последние несколько суток не было ни одного обстрела — и город в буквальном смысле ожил. Улицы, которые годами были пустыми, заполнились горожанами, а дороги — автомобилями. Люди выходят на прогулки, едут навестить родных, возвращаются в свои квартиры в самых опасных районах и т. д. На въезде в Херсон наблюдаются огромные очереди из машин. Местные жители говорят: «Такое ощущение, что война закончилась». И это, пожалуй, лучшее описание того, на что способна обычная тишина: она буквально чуть ли не мгновенно возвращает к жизни целый областной центр.



Олешки как модель мира: парадокс, который переворачивает всё

И вот здесь мы подходим к ключевому моменту во всей этой истории. Случай с Олешками — это не просто важная гуманитарная операция. Это парадокс, который переворачивает все ключевые идеологические нарративы этой войны с ног на голову. «Экзистенциальность» противостояния, его «вечность», «первопричины конфликта», «фашистский киевский режим» и т. д. — всё это не более чем те или иные идеологические конструкции, призванные объяснить населению, почему нужно воевать бесконечно.

Но что мы видим в Олешках? Мы видим, что при посредничестве США стороны вполне договорились. Они «просто перестали стрелять». Да, этому предшествовали сложные переговоры, технические согласования, координация и т. д. Но в результате как еще можно обеспечить перемирие, кроме как просто перестать стрелять?

Вот стороны взяли и перестали — и ничего плохого не случилось! Небеса не обрушились на землю. Вселенная не потерпела коллапса. Все с точностью до наоборот: мгновенно ожил Херсон, вздохнули с облегчением тысячи жителей Олешек, которые провели месяцы буквально в аду на грани выживания, активно ведется разминирование, продолжается эвакуация, город наполняется гуманитарными грузами. Абсолютно все выигрывают от того, что уже более 80 часов никто не получает ранений и не гибнет на этом участке фронта.

Это замечательный и совершенно беспрецедентный пример, доказывающий, что всё возможно, если на то есть политическая воля. Война может прекратиться буквально в любой момент, в любую минуту. Все зависит от решений нескольких человек — и прежде всего, конечно же, Владимира Путина. Можно просто перестать стрелять, и война — именно как процесс постоянного разрушения и взаимного уничтожения — прекратится мгновенно. А дальше будут годы тяжелых и напряженных политических переговоров. Но это в тысячу раз лучше, чем просто бесконечно убивать друг друга.

Если бы было желание, если бы существовала политическая воля, Олешки могли бы стать началом конца этой войны. Это особенно символично, ведь оккупанты захватили город еще 24 февраля, в первый день вторжения, и за 4,5 года ситуация там дошла до гуманитарной катастрофы и голодных смертей местных жителей. Было бы символично, если бы именно случай с Олешками стал примером, а перемирие распространилось бы на другие участки фронта.

Однако все прекрасно понимают, что этого не будет. И 1 ноября, после нескольких радостных дней тишины и мира, стороны, скорее всего, возобновят обстрелы, разрушения и убийства друг друга.

Но главное, что доказала ситуация в Олешках, — всё это абсолютно искусственные процессы. Завершить войну можно буквально за одну секунду, просто отдав приказ обеим сторонам прекратить огонь. Люди перестанут гибнуть — и ничего не произойдет, мир от этого не рухнет. Наоборот: все будут только рады, что самое худшее наконец позади.



Мнения экспертов

Политолог, директор Украинского института политики Руслан Бортник говорит, что он чрезвычайно рад за жителей Олешек и Херсона, а также всех прилегающих территорий по поводу того, что там хотя бы на несколько дней воцарился мир. Эта модель, по словам эксперта, показывает, что возможно многое из того, что раньше считалось невозможным.

«Возможна и полная договоренность между сторонами о перемирии, возможно и абсолютное прекращение огня без единого выстрела. Возможен и визит украинской политической делегации во главе с Лубинцем на территорию России — без протестов, без шума, без ничего. Все возможно, если есть политическая воля и политическая целесообразность. Но нужно понимать, что в значительной степени то, что сейчас происходит вокруг Херсона и Олешек, — это своего рода демонстрация для Трампа, для Мелании Трамп, для Папы Римского и для международного сообщества в целом. Во время этой демонстрации обе стороны пытаются выглядеть как миротворцы, как сторонники мирного урегулирования. Таким образом они борются за свою публичную, международную, дипломатическую репутацию.

Но в стратегическом плане ни Украина, ни Россия сегодня не выработали общих, консенсусных моделей прекращения огня. Поэтому повторение событий в Олешках на других участках фронта возможно, но превратить это в полноценное перемирие и прекращение боевых действий с участием американской администрации, а также международного сообщества практически невозможно. Хотя сам факт этого перемирия вселяет надежду на то, что в будущем стороны все же смогут договориться. Как мы видим, технически они способны реализовать такое перемирие. Вместе с тем нужно также понимать, что этим перемирием пользуются военные: силы концентрируются, подтягиваются, пополняются на этих направлениях боевых действий, что грозит еще большей эскалацией после прекращения перемирия в районе того же Херсона и Олешек», — уверен Руслан Бортник.

Политолог, директор центра «Третий сектор» Андрей Золотарев считает, что прекращение огня в Олешках наглядно демонстрирует главное: для прекращения войны нужны политическая воля и желание. Возникает вопрос: почему бы с 1 ноября не прекратить огонь по всей линии боевого столкновения? Но здесь всё натыкается на эту самую политическую волю.

«На самом деле Путин не заинтересован в прекращении войны. Есть определенные сомнения относительно намерений нашего президента пересидеть Трампа, но ни Зеленский, ни Путин не хотят раздражать американского лидера. Зеленский убедился, что это может иметь очень тяжелые последствия для страны, а у Путина впереди возможен бонус в виде демонтажа санкционной системы, который, похоже, предложили американские переговорщики. По-видимому, именно это желание — чтобы с Трампом всё было хорошо — и обеспечило успех миссии Мелании Трамп. И действительно, уже несколько дней — ни одного выстрела. Впервые украинская делегация приехала на оккупированную территорию. И это наглядная демонстрация.

Путин всё же склонен добиться желательных для него условий прекращения войны — таких, которые заложили бы мину замедленного действия для Украины. Так, чтобы предложенные условия мира выглядели как полная капитуляция Украины, с расчетом на то, что это подорвет Украину изнутри. И тогда у Путина будут все возможности для «окончательного решения украинского вопроса». Именно поэтому вряд ли 1 ноября воцарится мир, а случай с Олешко будет масштабирован по всей линии боевого столкновения. Но случай с Олешко действительно может стать примером для дальнейших действий — но уже после принятия политического решения. Я думаю, что впереди будет не только Абу-Даби, но и Шэньчжэнь, Майами, саммит G20. Тогда, возможно, произойдут какие-то сдвиги в направлении мира», — отметил эксперт.

Андрей Золотарев напоминает: американцы — очень прагматичные люди. Они считают, что если проблемы не решаются полностью, то нужно отрабатывать кейс на микроуровне. И да, действительно, если будет принято политическое решение, пример Олешока может стать образцом для прекращения боевых действий по всей линии боевого столкновения.



Подводя итоги, можно сказать, что случай с Олешками — это, пожалуй, самый важный и удачный «мирный эксперимент» за всё время полномасштабной войны. Он доказал то, во что многие не верили: перемирие и его соблюдение вполне возможны. Возможны не в теории, не в чьих-то планах на бумаге, а здесь и сейчас, на конкретном участке фронта, с конкретными людьми, которые уже более 80 часов не слышат взрывов, не получают ранений и не гибнут. «Олешковское перемирие» доказывает, что «просто перестать стрелять» — это не наивная фраза, а вполне рабочая формула. Более того: возможно, это единственная рабочая формула.

Но этот же пример демонстрирует и другую — трагическую, антигуманную, абсолютно бесчеловечную — сторону процесса. Даже когда все видят, что мир возможен, что он работает, что он приносит облегчение тысячам людей — политическая воля к его продлению отсутствует. Олешки, к сожалению, станут ещё одним доказательством того, что война продолжается не потому, что её невозможно остановить, а потому, что её просто не хотят останавливать.

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