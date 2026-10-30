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В окупованих Олешках, що на Херсонщині, вже понад 80 годин тиша. Триває режим припинення вогню, і за цей час не було зафіксовано жодного порушення.

Олешки — це місто, яке з травня 2026 року перебувало в епіцентрі справжньої гуманітарної катастрофи, а останніми тижнями ситуація там стала просто нестерпною. За посередництва низки міжнародних акторів, і перш за все першої леді США Меланії Трамп, вдалося досягти локального припинення вогню на цій ділянці фронту. Мета — дати змогу підвезти ліки та продукти, евакуювати тих, хто хоче виїхати, і провести розмінування. Те, що ми зараз бачимо — мабуть, одна з найбільш недооцінених, невідрефлексованих і водночас найкрасномовніших картин за вес весь час повномасштабної війни.

Колись, ще будучи тільки кандидатом у президенти, Володимир Зеленський сказав щодо Донбасу фразу, за яку його жорстко критикувала радикально налаштована частина суспільства: «Треба просто перестати стріляти». Але сім років потому, вже під час великої війни, кейс Олешок довів, що по суті ця фраза була істинною. Виявляється, можна просто перестати стріляти, і це дійсно спрацює.

Що взагалі відбувалося в Олешках увесь цей час, яка ситуація там зараз, чи можна екстраполювати кейс «олешківського перемир'я» на інші ділянки фронту і про що глобально свідчить вся ця історія? Політичний оглядач UA.News Микита Трачук разом із експертами розбирався в питанні.

Олешки: місто, яке майже загинуло

Олешки були окуповані росіянами з першого ж дня повномасштабного вторгнення — 24 лютого 2022 року. До війни тут мешкало близько 25 тисяч людей. Станом на сьогодні залишилося близько 2 тисяч.

Місто стало однією з найбільших трагедій Херсонщини. У червні 2023 року російські окупанти підірвали Каховську ГЕС — і Олешки, розташовані на лівому березі Дніпра, буквально змило водою. Місто затопило приблизно на 90%, а вся інфраструктура була знищена вщент.



Відтоді Олешки фактично перестали бути містом у звичному розумінні. Тут не було ні газу, ні електроенергії, ні централізованого водопостачання. Після підриву ГЕС зникло навіть джерело питної води. Залишалася єдина лікарня, але вона вже не справлялася з потоком пацієнтів: бракувало ліків, обладнання, а через атаки БПЛА швидкі не могли безпечно дістатися до хворих.

А з травня 2026 року ситуація переросла в справжню гуманітарну катастрофу. Остання поставка продуктів автомобільним транспортом відбулася ще 26 травня. Після цього дороги остаточно замінували, і постачання припинилося. Люди виживали як могли: готували їжу на вогнищах просто неба, вирощували овочі на городах і навіть у квартирах, набирали воду з труб опалення, тощо. За свідченнями місцевих, останні два місяці люди їли траву. Ті, хто намагався вибратися пішки, долали понад 20 км замінованою «дорогою смерті» до сусіднього Раденська — і часто гинули.

Україна намагалася хоча якось допомагати. Інколи гуманітарку вдавалося доставити дронами. Так, лише за один день 4 жовтня вийшло надіслати в Олешки близько чотирьох тонн (!) вантажу із продуктами та ліками. Але цього все одно катастрофічно не вистачало. До того ж є свідчення, що окупанти відбирали гуманітарку й навіть карали тих, хто її брав, «за співробітництво з київським режимом». А попереду чекали холоди. Стало зрозуміло: близько 2000 людей, що залишилися в Олешках, просто не переживуть зиму.

Саме тому тема Олешок почала підніматися на найвищий світовий рівень. Вона дійшла до ООН і до адміністрації Білого дому. І саме тоді за неї взялася Меланія Трамп. 23 жовтня Білий дім оголосив, що першій леді вдалося домовитися про локальне перемир'я між Україною та Росією, яке стосується виключно Олешок. Режим тиші запрацював 27 жовтня і має тривати до 1 листопада.



Як працює перемир'я: тиша, що повертає до життя

Те, що відбувається зараз на Херсонщині — безпрецедентно. За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, понад 80 годин поспіль жодна зі сторін жодного разу не порушила режим тиші. Це найтриваліше припинення вогню з 2022 року.

Що це означає на практиці? Насамперед розмінування: в Олешках тривають роботи з розчищення маршрутів, які необхідні для безпечної доставки гуманітарної допомоги та виїзду цивільних. З обох боків підготовлені десятки пасажирських автобусів. Люди, які захочуть виїхати, зможуть обрати напрямок: на підконтрольну Україні територію або ж до Росії. Для тих, хто вирішить залишитися, передбачена гуманітарна допомога.

Через те, що прямий шлях до Олешок через Дніпро неможливий з міркувань безпеки — акваторія річки та протоки заміновані — єдиним узгодженим сторонами маршрутом для евакуації цивільних, які бажали виїхати до України, став шлях через територію Білорусі та Росії. Український омбудсман Лубінець вилетів з білоруського Гомеля до російської Анапи для того, щоб звідти дістатися до Олешок і особисто супроводити їхніх мешканців назад в Україну тим же маршрутом: Анапа — Гомель — Україна. Лубінець координує цю місію разом зі своєю російською колегою Яною Лантратовою. За процесом стежать журналісти з трьох країн: України, Росії та США. Коли українська делегація в Росії на одній з АЗС замовляє англійською мовою каву — це виглядає абсолютно сюрреалістично, але це працює.

Але одна з найбільш зворушливих і красномовних частин цієї історії — Херсон. Місто, яке знаходиться буквально «навпроти» Олешок (це інший берег Дніпра), весь цей час методично знищувалося росіянами. FPV-сафарі на людей, постійні обстріли, вибухи — це була щоденна реальність херсонців. А зараз там абсолютна тиша.



За декілька минулих діб не було жодного обстрілу — і місто в буквальному сенсі ожило. Вулиці, які роками були порожніми, заповнилися містянами, а дороги — автівками. Люди виходять на прогулянки, їдуть провідати рідних, повертаються до своїх квартир в найбільш небезпечних районах, тощо. На в'їзді до Херсона фіксуються величезні черги з машин. Місцеві кажуть: «Таке відчуття, що закінчилася війна». І це, мабуть, найкращий опис того, що здатна зробити звичайна тиша: вона буквально ледь не миттєво повертає до життя цілий обласний центр.



Олешки як модель миру: парадокс, який перевертає все

І ось тут ми підходимо до ключового в усій цій історії. Кейс Олешок є не просто важливою гуманітарною операцією. Це парадокс, який перевертає всі ключові ідеологічні наративи цієї війни з ніг на голову. «Екзистенційність» протистояння, його «вічність», «первопричины конфликта», «фашистский киевский режим», тощо — все це не більше ніж ті чи інші ідеологічні конструкції, покликані пояснити населенню, чому потрібно воювати безкінечно.

Але що ми бачимо в Олешках? Ми бачимо, що за посередництва США сторони цілком собі домовилися. Вони «просто перестали стріляти». Так, цьому передували складні переговори, технічні узгодження, координація, тощо. Але в результаті як ще можна забезпечити перемир'я, окрім як просто перестати стріляти?

Ось сторони взяли і перестали — і нічого поганого не трапилося! Небеса не впали на землю. Всесвіт не зазнав колапсу. Все з точністю до навпаки: моментально ожив Херсон, видихнули тисячі мешканців Олешок, які провели місяці буквально в пеклі на межі виживання, активно проводиться розмінування, триває евакуація, місто насичують гуманітарними вантажами. Абсолютно всі виграють від того, що вже понад 80 годин ніхто не отримує поранення і не гине на цій ділянці фронту.

Це чудовий і абсолютно безпрецедентний приклад, який доводить, що все можливо, якщо на те є політична воля. Війна може припинитися буквально в будь-який момент, у будь-яку хвилину. Все залежить від рішень кількох людей — і перш за все, авжеж, Володимира Путіна. Можна просто перестати стріляти, і війна — саме як процес постійного руйнування і взаємознищення — припиниться моментально. А далі будуть роки важких і нервових політичних переговорів. Та це в тисячу разів краще, ніж просто безкінечно вбивати один одного.

Якби було бажання, якби існувала політична воля, Олешки могли б стати початком кінця цієї війни. Це особливо символічно, адже окупанти захопили місто ще 24 лютого, в перший день вторгнення, і за 4,5 роки ситуація там дійшла до гуманітарної катастрофи і голодних смертей місцевих. Символічно було б, якби саме кейс Олешок став прикладом, а перемир'я поширилося б на інші ділянки фронту.

Однак всі чудово розуміють, що цього не буде. І 1 листопада, після кількох радісних днів тиші та миру, сторони, вірогідніше за все, відновлять обстріли, руйнування і вбивства один одного.

Та ключове, що довела ситуація в Олешках — все це абсолютно штучні процеси. Завершити війну можна буквально за одну секунду, просто давши наказ з обох сторін припинити вогонь. Люди перестануть гинути — і нічого не станеться, світ від цього не рухне. Навпаки: всі будуть тільки щасливі, що найгірше нарешті позаду.



Думки експертів

Політолог, директор Українського інституту політики Руслан Бортнік каже, що він надзвичайно радий за мешканців Олешок і Херсона, а також усіх прилеглих територій з приводу того, що там бодай на декілька днів встановився мир. Ця модель, за словами експерта, показує, що можливим є багато чого з того, що раніше вважалося неможливим.

«Можлива і повна домовленість між сторонами про перемир’я, можливе й абсолютне припинення вогню без жодного пострілу. Можливий і візит української політичної делегації на чолі з Лубінцем на територію Росії — без протестів, без галасу, без нічого. Усе можливо, якщо є політична воля і політична доцільність. Але треба розуміти, що значною мірою те, що зараз відбувається навколо Херсона й Олешок — це така собі демонстрація для Трампа, для Меланії Трамп, для Папи Римського і для міжнародної спільноти в цілому. Під час цієї демонстрації обидві сторони намагаються виглядати як миротворці, як прихильники мирного врегулювання. Вони таким чином борються за свою публічну, міжнародну, дипломатичну репутацію.

Але стратегічно ні Україна, ні Росія сьогодні не виробили спільних, консенсусних моделей припинення вогню. Тому повторення Олешок на інших ділянках фронту можливе, але перетворити це на повноцінне перемир’я і зупинення бойових дій за участі американської адміністрації, а також міжнародної спільноти майже неможливо. Хоча сам факт цього перемир’я створює надію на те, що в майбутньому сторони все ж таки зможуть домовитися. Як ми бачимо, технічно вони спроможні реалізувати таке перемир’я. Разом із тим треба також розуміти, що цим перемир’ям користуються військові: сили концентруються, підтягуються, оновлюються на цих напрямках бойових дій, що загрожує ще більшою ескалацією після припинення перемир’я в районі того ж самого Херсона й Олешок», — впевнений Руслан Бортнік.

Політолог, директор центру «Третій сектор» Андрій Золотарьов вважає, що припинення вогню в Олешках наочно демонструє головне: для припинення війни потрібні політична воля і бажання. Виникає питання: чому б з 1 листопада не припинити вогонь на всій лінії бойового зіткнення? Але тут усе спотикається об цю саму політичну волю.

«Насправді Путін не зацікавлений у припиненні війни. Є певні сумніви щодо намірів і нашого президента пересидіти Трампа, але ні Зеленський, ні Путін не бажають дратувати американського лідера. Зеленський пересвідчився, що це може мати дуже важкі наслідки для країни, а у Путіна попереду можливий бонус у вигляді демонтажу санкційної системи, який, схоже, запропонували американські переговорники. Мабуть, саме це бажання — щоб із Трампом усе було добре — і забезпечило успішність місії Меланії Трамп. І дійсно, вже кілька днів — жодного пострілу. Вперше українська делегація приїхала на окуповану територію. І це наочна демонстрація.

Путін все ж таки схильний досягнути бажаних для нього умов припинення війни — таких, які б заклали міну сповільненої дії для України. Так, щоб запропоновані умови миру виглядали як повна капітуляція України, з розрахунком на те, що це підірве Україну зсередини. І тоді Путін матиме всі можливості для «остаточного вирішення українського питання». Саме тому навряд чи 1 листопада запанує мир, а кейс Олешок буде масштабований по всій лінії бойового зіткнення. Та кейс Олешок дійсно може стати прикладом для подальших дій — але вже після ухвалення політичного рішення. Я гадаю, що попереду буде не тільки Абу-Дабі, а й Шеньчжень, Маямі, саміт G20. Тоді, можливо, відбудуться якісь зрушення в напрямку до миру», — зазначив експерт.

Андрій Золотарьов нагадує: американці — дуже прагматичні люди. Вони вважають, що якщо проблеми не вирішуються повністю, то треба відпрацьовувати кейс на мікрорівні. І так, дійсно, якщо буде політичне рішення, приклад Олешок може стати прикладом для припинення бойових дій по всій лінії бойового зіткнення.



Підбиваючи підсумки, кейс Олешок — це, мабуть, найважливіший і найвдаліший «мирний експеримент» за весь час повномасштабної війни. Він довів те, у що багато хто не вірив: перемир'я і його дотримання цілком можливі. Можливі не в теорії, не в чиїхось планах на папері, а тут і зараз, на конкретній ділянці фронту, з конкретними людьми, які вже понад 80 годин не чують вибухів, не травмуються і не гинуть. «Олешківське перемир'я» доводить, що «просто перестати стріляти» — це не наївна фраза, а цілком робоча формула. Щобільше: можливо, це єдина робоча формула.

Але цей же кейс демонструє й іншу — трагічну, антигуманну, абсолютно нелюдську — сторону процесу. Навіть коли всі бачать, що мир можливий, що він працює, що він приносить полегшення тисячам людей — політична воля до його пролонгації відсутня. Олешки, на жаль, стануть ще одним доказом того, що війна триває не тому, що її неможливо зупинити, а тому, що її просто не бажають зупиняти.

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