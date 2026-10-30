Гуманітарна місія в Олешках: підготували 25 автобусів для допомоги та евакуації цивільних

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У тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині готуються до гуманітарної місії: для місцевих жителів організували доставку допомоги, а також передбачили можливість виїзду цивільного населення. Загалом підготували 25 автобусів на 750 місць і автомобілі швидкої допомоги для маломобільних людей.

Про перебіг підготовки повідомив учасник гуманітарної місії, який перебуває в Армянську.

Там він координує подальші дії з російською Уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою. До висвітлення місії також долучилися журналісти з трьох країн.

За словами організаторів, підготовка до місії відбувається на високому рівні. Головне завдання — забезпечити доставку гуманітарної допомоги кожному жителю Олешок, який її потребує.

Особливу увагу планують приділити найбільш вразливим категоріям населення:

людям похилого віку;

особам з інвалідністю;

маломобільним громадянам;

людям, які через стан здоров’я або інші обставини не можуть самостійно подбати про себе.

Для перевезення цивільних підготували 25 автобусів загальною місткістю 750 місць, а також автомобілі швидкої допомоги для людей, яким потрібна спеціальна допомога під час транспортування.

Окремим напрямом гуманітарної місії стане організація безпечного виїзду цивільного населення.

За словами представника місії, кожен, хто захоче залишити Олешки, зможе скористатися можливістю виїзду. Водночас люди, які вирішать залишитися в місті, не будуть позбавлені підтримки — їм обіцяють надати необхідну гуманітарну допомогу.

Організатори наголошують на важливості дотримання режиму тиші обома сторонами, а також висловили подяку Силам оборони України.

Окрему подяку учасники місії висловили першій леді США Меланії Трамп за посередництво та координацію.

Також представник місії подякував російській Уповноваженій з прав людини Яні Лантратовій за взаємодію під час підготовки гуманітарних заходів.

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Робота триває. Організатори обіцяють повідомляти про подальші кроки та результати гуманітарної місії в Олешках.

Про це повідомляє Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

Перша леді США Меланія Трамп наразі не планує поїздку до тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Водночас її команда не виключає такого візиту в майбутньому, якщо дозволятиме безпекова ситуація та графік дружини американського президента.

У тимчасово окупованих Олешках Херсонської області завершили розмінування визначених маршрутів та готовність гуманітарного конвою до відправлення, повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Перед цим делегація за участю представників України, США та Росії прибула до місця, звідки планують доставляти гуманітарну допомогу в Олешки.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець погодився дістатися тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині через територію Росії, оскільки іншого безпечного маршруту для гуманітарної місії наразі немає. В Офісі омбудсмана пояснили, що шлях через лінію фронту небезпечний, а переправа через річку неможлива через мінування.

Російські війська можуть використати тимчасове перемир’я в окупованих Олешках для перекидання техніки та військових ближче до Херсона. Про таку загрозу повідомляє німецьке видання Bild із посиланням на українських військовослужбовців. За їхніми оцінками, російські підрозділи активізували переміщення на лівобережжі Дніпра, однак незалежного підтвердження підготовки наступу наразі немає.

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