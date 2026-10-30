W tymczasowo okupowanych Oleszkach w obwodzie chersońskim trwają przygotowania do misji humanitarnej: zorganizowano dostawę pomocy dla lokalnych mieszkańców, a także zapewniono możliwość ewakuacji ludności cywilnej. W sumie przygotowano 25 autobusów o łącznej liczbie 750 miejsc oraz karetki pogotowia dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

O przebiegu przygotowań poinformował uczestnik misji humanitarnej przebywający w Armiansku.

Koordynuje tam dalsze działania wraz z rosyjską pełnomocniczką ds. praw człowieka Janą Lantratową. Do relacjonowania misji dołączyli również dziennikarze z trzech krajów.

Według organizatorów przygotowania do misji przebiegają na wysokim poziomie. Głównym zadaniem jest zapewnienie dostarczenia pomocy humanitarnej każdemu mieszkańcowi Oleszok, który jej potrzebuje.

Szczególną uwagę planują poświęcić najbardziej wrażliwym grupom społecznym:

osobom starszym;

osobom niepełnosprawnym;

osobom o ograniczonej sprawności ruchowej;

osobom, które ze względu na stan zdrowia lub inne okoliczności nie są w stanie samodzielnie zadbać o siebie.

Do przewozu ludności cywilnej przygotowano 25 autobusów o łącznej pojemności 750 miejsc, a także karetki pogotowia dla osób wymagających specjalnej pomocy podczas transportu.

Osobnym elementem misji humanitarnej będzie organizacja bezpiecznego wyjazdu ludności cywilnej.

Według przedstawiciela misji każdy, kto zechce opuścić Oleszki, będzie mógł skorzystać z możliwości wyjazdu. Jednocześnie osoby, które zdecydują się pozostać w mieście, nie zostaną pozbawione wsparcia — obiecuje się im udzielenie niezbędnej pomocy humanitarnej.

Organizatorzy podkreślają znaczenie przestrzegania zawieszenia broni przez obie strony, a także wyrazili wdzięczność Siłom Obronnym Ukrainy.

Uczestnicy misji złożyli szczególne podziękowania pierwszej damie USA Melanii Trump za pośrednictwo i koordynację.

Przedstawiciel misji podziękował również rosyjskiej pełnomocniczce ds. praw człowieka Janie Lantratowej za współpracę podczas przygotowywania działań humanitarnych.

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Prace trwają. Organizatorzy obiecują informować o dalszych krokach i wynikach misji humanitarnej w Oleszach.

Informuje o tym pełnomocnik ds. praw człowieka Dmytro Lubinec.

Pierwsza dama USA Melania Trump nie planuje obecnie podróży do tymczasowo okupowanych Oleszek w obwodzie chersońskim. Jednocześnie jej zespół nie wyklucza takiej wizyty w przyszłości, o ile pozwoli na to sytuacja bezpieczeństwa oraz harmonogram obowiązków żony amerykańskiego prezydenta.

W tymczasowo okupowanych Oleszkach w obwodzie chersońskim zakończono rozminowywanie wyznaczonych tras oraz przygotowano konwój humanitarny do wyruszenia – poinformował pełnomocnik Rady Najwyższej ds. praw człowieka Dmytro Lubinec.

Wcześniej delegacja, w skład której wchodzili przedstawiciele Ukrainy, USA i Rosji, przybyła na miejsce, skąd planowane jest dostarczenie pomocy humanitarnej do Oleszki.

Pełnomocnik Rady Najwyższej ds. Praw Człowieka Dmytro Lubinec zgodził się udać się do tymczasowo okupowanych Oleszek w obwodzie chersońskim przez terytorium Rosji, ponieważ obecnie nie ma innej bezpiecznej trasy dla misji humanitarnej. W Biurze Rzecznika Praw Człowieka wyjaśniono, że droga przez linię frontu jest niebezpieczna, a przeprawa przez rzekę niemożliwa z powodu zaminowania terenu.

Rosyjskie wojska mogą wykorzystać tymczasowe zawieszenie broni w okupowanych Oleszkach do przetransportowania sprzętu i żołnierzy bliżej Chersoniu. O takim zagrożeniu informuje niemiecki dziennik „Bild”, powołując się na ukraińskich żołnierzy. Według ich ocen rosyjskie oddziały zintensyfikowały przemieszczanie się na lewym brzegu Dniepru, jednak na razie nie ma niezależnego potwierdzenia przygotowań do ofensywy.

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