W okupowanym Energodarze w obwodzie zaporoskim pojawiły się problemy z dostawami artykułów pierwszej potrzeby. Ze względu na skomplikowaną logistykę paliwo, żywność, leki i środki higieny są znacznie droższe niż w innych okupowanych miejscowościach.

O tym poinformował burmistrz Energodaru Dmytro Orłow w wywiadzie dla „Glavkomu”.

Jak twierdzi, dostarczanie towarów do miasta jest utrudnione ze względu na sytuację bezpieczeństwa, a kierowcy ciężarówek nie czują się bezpiecznie podczas transportu. Prowadzi to do spekulacji i wzrostu cen.

„Gdy logistyka jest utrudniona, pojawia się spekulacja” – wyjaśnił Orłow.

Zaznaczył również, że rosyjscy okupanci śledzą kontakty mieszkańców z terytorium kontrolowanym przez Ukrainę. Dlatego władze miejskie otrzymują informacje o sytuacji w Energodarze głównie za pośrednictwem krewnych i znajomych.

„Nie oznacza to jednak, że brakuje informacji: docierają one za pośrednictwem krewnych i znajomych” – powiedział burmistrz.

Osobno Orłow skomentował doniesienia o możliwym zaminowaniu dróg wokół miasta. Podkreślił, że na razie nie ma potwierdzonych danych, które pozwoliłyby ustalić wiarygodność tych informacji.

Przed pełną inwazją w Energodarze mieszkało około 53 tysięcy osób. Rosyjskie wojska zajęły miasto na początku marca 2022 roku.

Źródło: „Glavkom” (wywiad z Dmytro Orłowem)

Na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy Rosja kontynuuje „szkolenia” nauczycieli. Tym razem dyplomy o „przekwalifikowaniu” otrzymało 40 kolaborujących pedagogów z Energodaru i okolicznych wsi.

4 października, około godziny 7 rano, w tymczasowo okupowanym Enerhodarze wybuchł samochód zbrodniarza wojennego — „szefa ochrony fizycznej” elektrowni jądrowej w Zaporożu, Andrieja Jurijowicza Korotkiego.

W tymczasowo okupowanym Energodarze drony zaatakowały podstację rozdzielczą „Raduga”. Przedstawiciele tymczasowo okupowanej elektrowni jądrowej w Zaporożu (ZAES) poinformowali o sytuacji ekspertów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA).

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