Film: Rosja ponownie zaatakowała dworzec kolejowy w Dnieprze

30 października rosyjskie wojska przeprowadziły kilka nowych ataków na dworzec kolejowy w Dnieprze; pasażerów i pracowników ewakuowano do schronów.

Poinformowała o tym „Ukrzaliznycia”. Według wstępnych informacji w wyniku ataku nikt nie ucierpiał — ani wśród pasażerów, ani wśród pracowników kolei. Ewakuację ogłoszono z wyprzedzeniem, ludzie przebywali w schronach.

W podziemnych przestrzeniach dworca urządzono strefy przeznaczone do dłuższego przebywania. Pomimo ograniczeń związanych z bezpieczeństwem i opóźnień pracownicy kolei kontynuują pracę, aby wysłać wszystkie pociągi.

W „Ukrzaliznicy” wezwano pasażerów i inne osoby przebywające na dworcu do pozostania w schronach do czasu zakończenia alarmu powietrznego.

Ponadto firma poinformowała, że pasażerowie, dla których dzisiejsza podróż nie jest absolutnie konieczna, mogą zwrócić bilety i otrzymać pełną rekompensatę. Podróż można przełożyć na inny termin.

Przypomnijmy, że okupanci zaatakowali dworzec kolejowy w Dnieprze, w wyniku czego zginęło co najmniej 13 osób.

Rosyjski atak na dworzec w Dnieprze pochłonął życie pięciu pracowników kolei: wśród ofiar śmiertelnych znalazły się dwie konduktorki.

Ukrzaliznyca sprecyzowała okoliczności rosyjskiego ataku na dworzec kolejowy w Dnieprze, w wyniku którego zginęli i zostali ranni pasażerowie cywilni.

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