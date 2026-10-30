Wybite okna i zniszczone domy: jak wygląda zniszczony przez ostrzał Kramatorsk

Ekipa „Lut” opublikowała materiały z Kramatorska, który pod koniec października nadal cierpi z powodu rosyjskich ostrzałów. Na opublikowanych zdjęciach i filmach widać wybite okna, uszkodzone budynki mieszkalne oraz inne ślady wrogich ataków.

Miasto wkracza w końcówkę jesieni, borykając się ze skutkami rosyjskich ataków, które pozostawiły widoczne zniszczenia na jego ulicach.

Na zdjęciach widać domy z wybitymi oknami, zniszczone fasady i inne skutki rosyjskich ataków na miasto.

„Tutaj jesień pachnie nie tylko deszczem. Wojna już dawno stała się częścią miejskiego krajobrazu: zniszczone budynki, wybite okna, ślady po uderzeniach pocisków oraz odgłos dronów FPV, do którego nie da się przyzwyczaić” – zaznaczyli członkowie brygady.

Dla ratowników medycznych ze służby „Tarcza Życia” Kramatorsk już dawno stał się miejscem codziennej pracy. Pełnią dyżury w mieście, wyjeżdżają na miejsce po rosyjskich ostrzałach, przyjmują rannych i udzielają pomocy poszkodowanym.

„Widzimy ten Kramatorsk każdego dnia. Nie w pasku wiadomości ani na ekranach telefonów” – opowiedzieli w „Lutii”.

Pomimo ciągłych ataków w mieście pozostają ludzie, którzy nadal żyją i pracują. Właśnie obok nich codziennie pracują lekarze z tej brygady.

Serię zdjęć miasta opublikowała Połączona Brygada Szturmowa Narodowej Policji Ukrainy „Lut”.

Rosjanie ostrzelali Kramatorsk, jest jedna ofiara śmiertelna i jedna osoba ranna.

Rosja zaatakowała Kramatorsk za pomocą dronów; zginęła kobieta, a cztery osoby zostały ranne.

W Kramatorsku spod gruzów budynku wydobyto ciało zmarłego mężczyzny

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