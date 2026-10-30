Выбитые окна и поврежденные дома: как выглядит разрушенный обстрелами Краматорск

Бригада «Лют» показала кадры из Краматорска, который в конце октября продолжает страдать от российских обстрелов. На опубликованных фото и видео видны выбитые окна, поврежденные жилые дома и другие следы вражеских ударов.

Город встречает конец осени с последствиями российских атак, которые оставили заметные разрушения на его улицах.

На фотографиях — дома с выбитыми окнами, искореженные фасады и другие последствия российских ударов по городу.

«Здесь осень пахнет не только дождем. Война давно стала частью городского пейзажа: искореженные дома, выбитые окна, следы от прилетов и звук FPV-дронов, к которому невозможно привыкнуть», — отметили в бригаде.

Для бойцов медицинской службы «Щит жизни» Краматорск давно стал местом повседневной работы. Они дежурят в городе, выезжают на место российских обстрелов, принимают раненых и оказывают помощь пострадавшим.

«Мы видим этот Краматорск каждый день. Не в ленте новостей и не на экранах телефонов», — рассказали в «Люти».

Несмотря на постоянные удары, в городе остаются люди, которые продолжают жить и работать. Именно рядом с ними ежедневно работают и медики бригады.

Серию фотографий города опубликовала Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции Украины «Лют».

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