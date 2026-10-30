17 автобусов с жителями Олешек направляются в Украину, в Россию — в несколько раз меньше

17 автобусов с жителями временно оккупированных Олешек направляются в Украину через Беларусь, ещё четыре автобуса везут людей в Россию.

Украинская делегация сопровождает эвакуированных в российскую Анапу. Оттуда они должны вылететь в Беларусь, после чего на автобусах доберутся до территории Украины.

Еще четыре автобуса направляются в Россию. Информации о количестве людей в каждом направлении пока нет.

Во временно оккупированных Олешках Херсонской области завершили разминирование определенных маршрутов и подготовку гуманитарного конвоя к отправке, сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Перед этим делегация с участием представителей Украины, США и России прибыла к месту, откуда планируется доставлять гуманитарную помощь в Олешки.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец согласился добраться до временно оккупированных Олешек в Херсонской области через территорию России, поскольку другого безопасного маршрута для гуманитарной миссии пока нет. В Офисе омбудсмена пояснили, что путь через линию фронта опасен, а переправа через реку невозможна из-за минирования.

Российские войска могут использовать временное перемирие в оккупированных Олешках для переброски техники и военных ближе к Херсону. О такой угрозе сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на украинских военнослужащих.

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