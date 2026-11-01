1 ноября днём российские войска атаковали Козятин в Винницкой области, нанеся удар по району ПРБ возле железнодорожного вокзала. В результате вражеского обстрела погибли два человека: мужчина погиб непосредственно на месте происшествия, а раненая женщина скончалась от полученных травм в реанимационном отделении больницы.

Удар пришелся по территории между общежитием железнодорожного училища и учебным корпусом — это в нескольких сотнях метров от здания железнодорожного вокзала. В областной военной администрации сообщили, что ранения получили трое детей — двое пятилетних малышей и 16-летний подросток. Все пострадавшие дети находятся в медицинском учреждении с травмами средней степени тяжести, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Источник: Винницкая ОГА.

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