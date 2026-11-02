Силы обороны сбили более 4800 российских беспилотников в октябре 2026 года

В течение октября 2026 года Силы обороны Украины уничтожили 4859 из общего числа 6473 ударных БПЛА типов «Шахед-131/136» и «Шахед-238» (в российской маркировке — «Герань-1/2/3/4/5»), которые российские войска запустили по территории Украины. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

По данным военного командования, эффективность сбивания обычных беспилотников типа «Шахед» подразделениями противовоздушной обороны достигла 89%, тогда как показатель обезвреживания реактивных модификаций составляет 66%.

В Генштабе подчеркнули, что противовоздушная защита обеспечивается за счет комплексной работы истребительной и армейской авиации, зенитно-ракетных войск, мобильных огневых групп, операторов БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы. Одновременно командование подчеркнуло растущую потребность в дополнительных современных средствах для противодействия баллистическим ракетам, которые враг систематически применяет для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре.

Источник: Генеральный штаб ВСУ.

В ночь на 2 ноября российские войска запустили по Украине 193 ударных беспилотника. Силы противовоздушной обороны сбили 154 воздушные цели, однако зафиксировано попадание в 26 локациях.

ПВО уничтожила 280 дронов в течение дня 1 ноября.

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