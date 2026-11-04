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В Киеве и других областях объявлена воздушная тревога

UA NEWS 04 Ноября 2026 08:03
В Киеве и других областях объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде регионов Украины утром 4 ноября объявлена воздушная тревога. Граждан призывают немедленно направиться в ближайшие укрытия и оставаться там до отбоя.

 

По состоянию на 07:53 в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе со стороны дронов.

В столице введен желтый уровень тревоги.

Напомним, 3 ноября Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами. В результате вражеских атак и повреждений энергетической инфраструктуры столицы 3 ноября были обесточены основные водопроводные объекты «Киевводоканала». 

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