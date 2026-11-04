+6° Kijów +4° Warszawa +14° Waszyngton
$ 45.57 € 51.2 zł 11.6
$ 45.57 € 51.2 zł 11.6
+6° Kijów +4° Warszawa +14° Waszyngton
Wiadomości Wojna z FR

W Kijowie i innych obwodach ogłoszono alarm powietrzny

UA NEWS 04 listopada 2026 08:03
W Kijowie i innych obwodach ogłoszono alarm powietrzny

W Kijowie i kilku regionach Ukrainy rano 4 listopada ogłoszono alarm powietrzny. Obywatele są wzywani do natychmiastowego udania się do najbliższych schronów i pozostania tam do odwołania.

 

O godz. 07:53 w Kijowie i kilku obwodach ogłoszono alarm powietrzny. Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy ostrzegły przed zagrożeniem ze strony dronów.

W stolicy ogłoszono żółty poziom alarmu.

Przypomnijmy, że 3 listopada Rosja przeprowadziła masowany atak na Ukrainę przy użyciu rakiet i dronów. W wyniku wrogich ataków i uszkodzeń infrastruktury energetycznej stolicy 3 listopada nastąpiła przerwa w dostawie prądu do głównych obiektów wodociągowych przedsiębiorstwa „Kijówwodokanal”. 

W Kijowie uruchamia się punkty ogrzewania z powodu uszkodzeń węzła energetycznego – Klitschko

Czytaj nas na
Pobierz naszą aplikację