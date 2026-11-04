W Kijowie i innych obwodach ogłoszono alarm powietrzny

W Kijowie i kilku regionach Ukrainy rano 4 listopada ogłoszono alarm powietrzny. Obywatele są wzywani do natychmiastowego udania się do najbliższych schronów i pozostania tam do odwołania.

O godz. 07:53 w Kijowie i kilku obwodach ogłoszono alarm powietrzny. Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy ostrzegły przed zagrożeniem ze strony dronów.

W stolicy ogłoszono żółty poziom alarmu.

Przypomnijmy, że 3 listopada Rosja przeprowadziła masowany atak na Ukrainę przy użyciu rakiet i dronów. W wyniku wrogich ataków i uszkodzeń infrastruktury energetycznej stolicy 3 listopada nastąpiła przerwa w dostawie prądu do głównych obiektów wodociągowych przedsiębiorstwa „Kijówwodokanal”.

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