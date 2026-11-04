У Києві та інших областях оголосили повітряну тривогу

0:00 / 0:00

У Києві та низці регіонів України вранці 4 листопада оголошено повітряну тривогу. Громадян закликають негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до відбою.

Станом на 07:53 у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про дронову загрозу.

У столиці було запроваджено жовтий рівень тривоги.

Нагадаємо, 3 листопада Росія масовано атакувала Україну ракетами та дронами. Унаслідок ворожих атак та пошкоджень енергетичної інфраструктури столиці 3 листопада було знеструмлено основні водопровідні об’єкти Київводоканалу.

У Києві розгортають пункти обігріву через пошкодження енерговузла – Кличко

Читай нас у