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У Києві та інших областях оголосили повітряну тривогу

UA NEWS 04 Листопада 2026 08:03
У Києві та інших областях оголосили повітряну тривогу
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У Києві та низці регіонів України вранці 4 листопада оголошено повітряну тривогу. Громадян закликають негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до відбою.

 

Станом на 07:53 у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про дронову загрозу.

У столиці було запроваджено жовтий рівень тривоги.

Нагадаємо, 3 листопада Росія масовано атакувала Україну ракетами та дронами. Унаслідок ворожих атак та пошкоджень енергетичної інфраструктури столиці 3 листопада було знеструмлено основні водопровідні об’єкти Київводоканалу

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