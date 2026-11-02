Сили оборони знешкодили понад 4800 російських безпілотників у жовтні 2026 року

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Протягом жовтня 2026 року Сили оборони України знищили 4859 із загальної кількості 6473 ударних БпЛА типів «Шахед-131/136» та «Шахед-238» (у російській маркіровці — «Герань-1/2/3/4/5»), які російські війська випустили по території України. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними військового командування, ефективність збиття звичайних безпілотників типу «Шахед» підрозділами протиповітряної оборони сягнула 89%, тоді як показник знешкодження реактивних модифікацій становить 66%.

У Генштабі наголосили, що протиповітряний захист забезпечується за рахунок комплексної роботи винищувальної та армійської авіації, зенітно-ракетних військ, мобільних вогневих груп, операторів БпЛА та засобів радіоелектронної боротьби. Одночасно командування підкреслило зростаючу потребу в додаткових сучасних засобах для протидії балістичним ракетам, які ворог систематично застосовує для ударів по цивільній інфраструктурі.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ.

У ніч на 2 листопада російські війська запустили по Україні 193 ударні безпілотники. Сили протиповітряної оборони знешкодили 154 повітряні цілі, однак зафіксовано влучання на 26 локаціях.

ППО знешкодила 280 дронів протягом дня 1 листопада.

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