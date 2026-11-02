Видео: россияне нанесли удар по школе в Комышувасе, убив 18 человек — Зеленский

2 ноября российская авиация нанесла удары управляемыми авиабомбами по поселку Комышуваха в Запорожской области. Под обстрел попали школа, которую использовали для выдачи гуманитарной помощи местным жителям, и укрытие, где находились люди.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, с утра поселок подвергся нескольким авиационным ударам. После первой атаки российские войска нанесли повторный удар девятью авиабомбами, направив его на укрытие, где прятались люди.

На момент публикации сообщения известно о 18 погибших и пяти раненых. На месте продолжается спасательная операция, специалисты ищут людей, которые могут находиться под завалами. К работам привлечены военные, спасатели и специальные службы.

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Зеленский подчеркнул, что российские военные не могли не знать о назначении объекта, ведь местные жители, оставшиеся в Комышувасе, каждую неделю получали там гуманитарную помощь.

Президент также заявил, что этот удар свидетельствует об отсутствии у России намерений по деэскалации, и призвал международных партнеров отреагировать на атаку, усилить поддержку Украины и помочь защитить жизни людей.

Источник: Владимир Зеленский

Россия обстреляла 27 населенных пунктов Сумской области, шесть человек ранены.

Утром российские войска атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Сумах реактивными беспилотниками и FPV-дронами на оптоволокне. Зафиксировано несколько попаданий в промышленной зоне, поражен крупногабаритный автомобиль.

В Сумской области в результате российских ударов за прошедшие сутки погибла 43-летняя женщина, ещё 12 человек получили ранения и травмы. Всего войска РФ атаковали 20 населённых пунктов региона, зафиксировано 56 ударов.

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