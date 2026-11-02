视频：俄军袭击科米舒瓦萨一所学校，造成18人死亡——泽连斯基

11月2日，俄罗斯空军向扎波罗热州的科米舒瓦哈村投掷了制导炸弹。遭袭的包括一所原本用于向当地居民分发人道主义援助物资的学校，以及一处有民众避难的庇护所。

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基通报了这一情况。

据他称，该村自清晨起已遭受多次空袭。在首次袭击后，俄军又投下9枚航空炸弹，将目标锁定在民众躲藏的避难所。

截至发稿时，已知有18人遇难，5人受伤。现场救援行动仍在进行中，专家们正在搜寻可能被埋在废墟下的人员。军方、救援人员和特种部队均参与了救援工作。

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泽连斯基强调，俄军不可能不知道该设施的用途，因为留在科米舒瓦萨的当地居民每周都会在那里收到人道主义援助。

总统还表示，此次袭击表明俄罗斯无意缓和局势，并呼吁国际伙伴对此次袭击作出反应，加强对乌克兰的支持，并协助保护人民生命安全。

来源：弗拉基米尔·泽连斯基

俄罗斯炮击了苏梅州27个居民点，造成6人受伤。

上午，俄军使用火箭无人机和光纤FPV无人机袭击了苏梅市的民用基础设施。工业区被记录到数次命中，一辆大型汽车遭到击中。

过去24小时内，苏梅州因俄罗斯袭击导致一名43岁妇女死亡，另有12人受伤。俄罗斯军队共袭击了该地区20个居民点，记录到56次袭击。

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