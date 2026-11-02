Відео: росіяни вдарили по школі в Комишувасі, вбивши 18 людей — Зеленський

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2 листопада російська авіація завдала ударів керованими авіабомбами по селищу Комишуваха Запорізької області. Під обстріл потрапили школа, яку використовували для видачі гуманітарної допомоги місцевим жителям, та укриття, де перебували люди.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, від ранку селище зазнало кількох авіаційних ударів. Після першої атаки російські війська здійснили повторний удар дев’ятьма авіабомбами, спрямувавши його по укриттю, де ховалися люди.

Станом на момент повідомлення відомо про 18 загиблих і п’ятьох поранених. На місці продовжується рятувальна операція, фахівці шукають людей, які можуть перебувати під завалами. До робіт залучені військові, рятувальники та спеціальні служби.

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Зеленський наголосив, що російські військові не могли не знати про призначення об’єкта, адже місцеві жителі, які залишилися в Комишувасі, щотижня отримували там гуманітарну допомогу.

Президент також заявив, що цей удар свідчить про відсутність намірів Росії до деескалації та закликав міжнародних партнерів відреагувати на атаку, посилити підтримку України й допомогти захистити життя людей.

Джерело: Володимир Зеленський

Росія обстріляла 27 населених пунктів Сумщини, є шестеро поранених.

Уранці російські війська атакували об’єкти цивільної інфраструктури в Сумах реактивними безпілотниками та FPV-дронами на оптоволокні. Зафіксовано кілька влучань у промисловій зоні, уражено великогабаритний автомобіль.

У Сумській області внаслідок російських ударів за минулу добу загинула 43-річна жінка, ще 12 людей дістали поранення та травми. Загалом війська РФ атакували 20 населених пунктів регіону, зафіксовано 56 ударів.

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